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Santa Fe: arrestaron a un joven acusado de asesinar a su hermano de un tiro en el pecho

El crimen ocurrió en barrio San Lorenzo de la capital provincial, durante la madrugada del pasado domingo 5 de julio. La víctima murió por una perdigonada de escopeta.

Equipos tácticos de la URI colaboraron para las irrupciones. Foto: El LitoralEquipos tácticos de la URI colaboraron para las irrupciones. Foto: El Litoral
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Un joven de 21 años fue detenido en la ciudad de Santa Fe por la Policía de Investigaciones (PDI) este martes por la mañana, en el marco de una causa por homicidio calificado por el uso de arma de fuego que investiga la fiscal María Laura Urquiza.

El crimen ocurrió durante la madrugada del pasado 5 de julio en una vivienda de la zona sudoeste de la capital provincial, en barrio San Lorenzo, más precisamente en la cuadra de calle Entre Ríos al 4600, entre Aguado y Europa.

La víctima se llamaba Pablo Adrián Coronel y tenía 37 años. Una perdigonada de escopeta impactó en su pecho y abdomen. Agonizaba cuando lo trasladaron al Hospital José María Cullen, donde murió minutos después de ingresar.

Detenido por la el crimen de su medio hermano, Pablo Adrián Coronel.El joven fue puesto a disposición de la fiscal del caso, María Laura Urquiza. Foto: El Litoral

Familiar

Las primeras hipótesis hablaban de un conflicto intrafamiliar. Tal es así que los detectives apuntaron inmediatamente contra un medio hermano de la víctima que fue identificado por sus iniciales como C.F.D., de 21 años.

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Este joven desapareció ese día y ya no se lo vio más en los lugares que solía frecuentar.

Los investigadores realizaron distintas tareas de inteligencia y determinaron que el sospechoso se “aguantaba” en el otro extremo de la ciudad, en avenida Teniente Loza al 6300.

Detenido por la el crimen de su medio hermano, Pablo Adrián Coronel. Allanamientos.Uno de los domicilios allanados durante el operativo. Foto: El Litoral

Allanamientos

Con apoyo de unidades tácticas de la Unidad Regional I para las irrupciones, los detectives realizaron tres allanamientos en los que no encontraron al muchacho que buscaban.

No obstante, con información reunida, se dirigieron a una vivienda cercana donde reside una conocida del C.F.D. Ella dio la autorización a la PDI para que requisen el inmueble, adentro del cual fue hallado el prófugo.

El detenido fue trasladado y quedó formalmente a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

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