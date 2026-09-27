Un patrullaje preventivo de la policía en la zona norte de la ciudad de Santa Fe derivó este sábado por la noche en una persecución y la posterior aprehensión de dos jóvenes, de 15 y 18 años, quienes intentaron huir de los uniformados a bordo de una motocicleta y armados.
Persecución, arrestos y el secuestro de una precaria y llamativa “tumbera”
Ocurrió en la zona norte de la ciudad. También se secuestró una moto. Los jóvenes que circulaban en ella tienen 15 y 18 años.
El hecho se desencadenó en las inmediaciones de las calles C. Paredes y Chubut, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico advirtieron la presencia de dos sospechosos circulando en una moto color rojo.
Al notar la cercanía del móvil policial, el conductor del birrodado aceleró de manera intempestiva para darse a la fuga, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por la zona.
A los pocos metros, los fugitivos abandonaron el rodado en la vía pública para continuar la huida a pie.
En medio de la corrida, uno de los sospechosos se despojó de un bolso de hombro y lo arrojó a la calle.
Atrapados
Tras ser alcanzados e interceptados por los uniformados, se procedió a revisar el elemento descartado: en su interior hallaron un arma de fuego de fabricación casera ("tumbera").
Ambos involucrados fueron aprehendidos en el lugar.
Las fuerzas de seguridad secuestraron tanto el armamento como el motovehículo en el que se trasladaban.
Todo el procedimiento fue trasladado a la sede de la Comisaría 8ª, donde se entabló comunicación con las autoridades judiciales y de menores competentes para resolver la situación legal de los implicados.