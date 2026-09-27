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Detuvieron a un joven que disparaba al aire en barrio Abasto

Ocurrió durante la noche del sábado. La policía intervino por denuncias de vecinos. El sospechoso tenía un revólver calibre 22 cuando fue interceptado.

Los vecinos de barrio Abasto se sobresaltaron con los disparos. Foto: El LitoralLos vecinos de barrio Abasto se sobresaltaron con los disparos. Foto: El Litoral
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Un llamado de alerta a la Central de Emergencias 911 movilizó este sábado por la noche a personal del Comando Radioeléctrico hasta la zona de calles Pedro Espinoza y Colombia, donde vecinos reportaron la presencia de disparos en plena vía pública.

Al arribar al lugar, en barrio Abasto, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, los efectivos se entrevistaron con una vecina, quien ratificó la situación y brindó descripciones sobre el individuo que se encontraba realizando las detonaciones al aire.

Armado

Con la información recabada, la policía desplegó un operativo en las inmediaciones y logró interceptar al sospechoso, un joven de 22 años.

Durante la requisa, los agentes le incautaron un revólver calibre .22.

El implicado fue aprehendido en el acto y trasladado junto con el arma secuestrada a la sede de la Comisaría 8ª, donde quedaron asentadas las actuaciones a disposición de las autoridades judiciales competentes.

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