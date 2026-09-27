En el marco de una causa contra la venta de drogas al menudeo, la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, llevó a cabo este fin de semana dos allanamientos en el barrio Villa del Parque de la ciudad de Rafaela.
Cayeron seis personas tras allanamientos de la PDI por microtráfico en Rafaela
Tres de los involucrados son menores de edad. Los uniformados incautaron más de 80 gramos de cocaína fraccionada en 160 envoltorios.
La investigación, encabezada por el fiscal Adrián Soria, culminó con la detención de seis personas —tres de ellas menores de edad— y el secuestro de dosis de cocaína listas para la comercialización.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez Gustavo Bumaguin y concretados por personal del Distrito Rafaela de la PDI, junto a la División Microtráfico y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V.
Las acciones se originaron a partir de tareas de análisis criminal del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, dentro del Plan de Persecución Penal impulsado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Elementos
Como saldo de los operativos, los investigadores incautaron más de 80 gramos de cocaína fraccionados en 160 envoltorios, una planta de marihuana, más de 260 mil pesos en efectivo, 14 teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, anotaciones de valor para la causa y diversos elementos utilizados para el estiramiento y empaquetado de la sustancia.
Además de los seis detenidos que quedaron a disposición de la Justicia (con la intervención de la fiscal Carina Gerbaldo en el caso de los menores), otras dos personas fueron notificadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y seguirán vinculadas al proceso en libertad.