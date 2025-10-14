Un hincha de Platense murió tras descompensarse durante el partido ante Riestra

El hecho ocurrió a las 19.37 del lunes, cuando Muñoz, simpatizante de Platense, se descompensó mientras observaba el partido ante Deportivo Riestra. El personal médico ingresó rápidamente a la tribuna para asistirlo y, cuatro minutos más tarde, fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Vicente López.
Pese a los intentos de reanimación, el hincha falleció en el centro de salud.
Comunicado y consternación en la familia calamar
A través de un comunicado, Platense expresó sus condolencias a la familia, allegados y amigos del fallecido. “Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, indicó la institución, que puso a disposición de las autoridades las imágenes de seguridad del estadio para colaborar con la investigación.
El club evitó brindar detalles sobre las causas exactas de la descompensación, aunque remarcó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia.
Dolor en redes y silencio institucional
El fallecimiento de Muñoz generó un profundo impacto entre los hinchas de Platense, que manifestaron su dolor y acompañamiento en redes sociales y en las inmediaciones del estadio.
La dirigencia calamar evalúa homenajearlo en el próximo partido como local, en un contexto de duelo y reflexión sobre la seguridad y atención médica en los estadios argentinos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.