Un hincha de Platense murió tras descompensarse durante el partido ante Riestra

El club confirmó el fallecimiento de Osvaldo David Muñoz, quien sufrió una descompensación en la tribuna Roberto Goyeneche durante el encuentro disputado el lunes. Fue trasladado al hospital, pero no logró sobrevivir.

Estadio Ciudad de Vicente Lopez, de Platense. Foto: CAP
 21:40
Por: 

El hecho ocurrió a las 19.37 del lunes, cuando Muñoz, simpatizante de Platense, se descompensó mientras observaba el partido ante Deportivo Riestra. El personal médico ingresó rápidamente a la tribuna para asistirlo y, cuatro minutos más tarde, fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Vicente López.

Pese a los intentos de reanimación, el hincha falleció en el centro de salud.

Comunicado y consternación en la familia calamar

A través de un comunicado, Platense expresó sus condolencias a la familia, allegados y amigos del fallecido. “Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, indicó la institución, que puso a disposición de las autoridades las imágenes de seguridad del estadio para colaborar con la investigación.

El club evitó brindar detalles sobre las causas exactas de la descompensación, aunque remarcó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

Dolor en redes y silencio institucional

El fallecimiento de Muñoz generó un profundo impacto entre los hinchas de Platense, que manifestaron su dolor y acompañamiento en redes sociales y en las inmediaciones del estadio.

La dirigencia calamar evalúa homenajearlo en el próximo partido como local, en un contexto de duelo y reflexión sobre la seguridad y atención médica en los estadios argentinos.

