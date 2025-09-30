Murió un arquero de 19 años en España tras un fuerte golpe durante un partido

El fútbol español atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de Raúl Ramírez Osorio, arquero de apenas 19 años. El jugador del Club Deportivo Colindres sufrió un duro golpe durante un partido de la Tercera Federación y murió dos días después de ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander.
El trágico hecho ocurrió en el minuto 60 del encuentro entre Colindres y Revilla, cuando Ramírez Osorio salió a cortar un centro y chocó de manera accidental con un delantero rival. El impacto lo dejó inconsciente sobre el césped.
Su entrenador fue el primero en ingresar para asistirlo, acompañado por una estudiante de enfermería que se encontraba en la tribuna. Ambos lograron reanimarlo con maniobras de resucitación cardiopulmonar, pero el arquero sufrió un segundo paro cardíaco durante el traslado al hospital, lo que agravó su estado de salud. El partido quedó suspendido de inmediato.
El adiós del Colindres
El Club Deportivo Colindres publicó un emotivo mensaje: “Con profundo dolor nos despedimos de Raúl Ramírez Osorio, portero de nuestro primer equipo y entrenador de las categorías inferiores del club.En nombre de toda la familia que componemos tanto el Club DeportivoColindres como la Escuela Municipal, queremos expresar nuestro más profundo pésame a la familia y amigos”.
El posteo del club.
El club también destacó las cualidades humanas del arquero: “Raúl, llegaste este verano al club y desde el primer momento nos ganaste a todos con tu compromiso y predisposición, pero sobre todo por tu calidadhumana. Eres un ejemplo para todos los jóvenes que quieran jugar al fútbol.Un pedacito de cada uno de nosotros se va contigo, y tu recuerdo quedará para siempre”.
Comunicado de la federación
La Real Federación Cántabra de Fútbol informó oficialmente que el arquero había quedado en muerte cerebral tras el accidente. En su declaración agregó: “En medio de este doloroso momento, y por expreso deseo de su familia, se ha decidido donar sus órganos para que otros puedan beneficiarse”.
El organismo decretó tres días de luto y estableció que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la próxima jornada.
El mensaje del Real Madrid.
La noticia tuvo un fuerte impacto en el deporte. Real Madrid expresó en redes sociales: “El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero de 19 años del C. D. Colindres. Nuestro pésame a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros de equipo y a su club. Descanse en paz”.
Por su parte, La Liga también transmitió sus condolencias: “Desde La Liga, expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Raúl Ramírez Osorio, portero del CD Colindres. Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y compañeros. Que descanse en paz”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
