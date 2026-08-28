Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires frustró un intento de robo armado durante la madrugada de este viernes en una estación de servicio de Gregorio Laferrere, partido de La Matanza.
Video: una policía estaba cargando nafta y frustró un robo armado en La Matanza
La agente, que se encontraba fuera de servicio, intervino al advertir que dos sospechosos intentaban asaltar a un hombre. Uno de ellos resultó herido y su cómplice escapó.
El episodio ocurrió en la intersección de Intendente Russo y General Rojo, cuando la agente, integrante de la División Anillo Digital, se encontraba fuera de servicio, vestida de civil y cargando combustible.
Advirtió el intento de asalto y sacó su arma
De acuerdo con fuentes policiales, la oficial observó a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta y estaban armados. Los sospechosos se acercaron a un hombre de 34 años, identificado como Leonel Enrique González, con la intención de asaltarlo.
Ante esa situación, la agente extrajo su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta, y realizó cinco disparos en dirección a los presuntos delincuentes con el objetivo de repeler el ataque.
Según la información oficial, dos proyectiles alcanzaron a uno de los jóvenes, identificado como Román Maximiliano Bravo, de 17 años.
El adolescente sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y en la pierna izquierda. Su acompañante, en tanto, logró escapar del lugar a bordo de la motocicleta y hasta el momento permanece prófugo.
El traslado al hospital
Luego del episodio, una ambulancia llegó a la estación de servicio y el personal médico trasladó a Bravo al Hospital Simplemente Evita.
El joven quedó internado bajo observación y a la espera de estudios para determinar el alcance de las lesiones. Hasta el momento, no se informó su fallecimiento.
La víctima del intento de robo y la oficial que intervino en el episodio resultaron ilesas.
Buscan al segundo sospechoso
Después del hecho, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar al segundo integrante del grupo, que consiguió escapar.
La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado y quedó bajo investigación judicial.
Ahora, las autoridades buscan determinar cómo se desarrolló el episodio y establecer si la intervención de la agente se ajustó a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.