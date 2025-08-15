Provocaba desmanes en la calle con una lanza en sus manos

Un joven de 26 años armado con una lanza fue arrestado por la policía este viernes, en horas de la madrugada, en las calles de la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Un joven de 26 años armado con una lanza fue arrestado por la policía este viernes, en horas de la madrugada, en las calles de la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
El procedimiento tuvo lugar a escasos metros de donde se interceptan las calles San Juan y Pavón, en barrio Nueva Pompeya de la capital provincial.
Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para avisar que había un sujeto provocando desorden.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico se acercó hasta el lugar y se topó con el sospechoso, un joven de 26 años.
El muchacho, al ver las balizas del móvil, trató de descartar el arma blanca que portaba, pero los uniformados lo vieron.
Se trataba de un elemento de fabricación casera y de un largo importante.
El joven fue aprehendido y trasladado hasta la Comisaría 8a, a disposición de la fiscalía.
