Efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron a un ciervo que nadaba en aguas del río Paraná, en Corrientes, e intentaba alcanzar la costa sin éxito. La intensa corriente, producto de la crecida, le impedía avanzar y ponía en riesgo su vida.
Video: Prefectura rescató a un ciervo que era arrastrado por la crecida del río Paraná
En medio de la intensa corriente, el animal intentaba llegar a tierra firme sin conseguir avanzar. Los efectivos lograron ponerlo a salvo y trasladarlo hasta la costa, donde quedó bajo resguardo de las autoridades ambientales.
El operativo se realizó desde una embarcación de la fuerza, cuyos integrantes lograron acercarse al animal y ponerlo a salvo.
Cómo fue el rescate
Una vez rescatado, el ejemplar fue trasladado hasta la costa, donde lo recibieron guardavidas, personal de la Guardia Urbana y efectivos de la Policía local.
Posteriormente, el ciervo quedó bajo la responsabilidad de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes, que dispuso su traslado al Centro de Conservación Aguará, ubicado en la localidad de Paso de la Patria.
La zona atraviesa una situación complicada por la crecida del río, que provocó que el agua cubriera playas y avanzara sobre sectores urbanos.
La crecida de los ríos
El rescate puso de manifiesto las consecuencias que las inundaciones y el aumento del caudal de los ríos pueden tener sobre la fauna silvestre.
La situación también impacta en la actividad turística y en numerosos comercios de la región.
De acuerdo con el informe diario de Prefectura Naval Argentina, distintas localidades de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones continúan bajo seguimiento por la evolución de los niveles de los ríos.
Cuáles son los niveles del río Paraná
Según los registros mencionados en el informe, el río Paraná presenta niveles elevados en diferentes puntos de Santa Fe.
En Rosario, la altura se ubicó en 4,95 metros, con nivel estacionario. En San Lorenzo, el registro alcanzó los 5,36 metros, también estacionario y en situación de alerta.
En San Javier, el río llegó a los 7,40 metros y se mantenía estacionario.
Alerta por la crecida del río Uruguay
En las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, el río Uruguay también permanece bajo alerta debido a la crecida.
El aumento del caudal ya ocasionó inundaciones y obligó a continuar con evacuaciones en distintos sectores afectados.
El caudal continúa por encima del promedio
Por su parte, la Entidad Binacional Yacyretá comunicó que, durante noviembre, el comportamiento hidrológico se mantiene en una línea similar a la de los meses anteriores.
El caudal afluente continúa por encima de los valores promedio, con un incremento del 82% respecto de la media.