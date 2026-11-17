Un ciervo murió atropellado este martes en bulevar Rondeau y Marull, en la zona norte de Rosario. El cuerpo fue encontrado alrededor de las 6.30 sobre la calzada que conduce hacia el centro de la ciudad, en barrio Alberdi.
Un ciervo murió atropellado en Rosario: días antes habían visto tres en la zona norte
El animal fue hallado este martes sobre bulevar Rondeau y Marull, en barrio Alberdi. Fuentes policiales señalaron que fue embestido por un colectivo.
Transeúntes y automovilistas advirtieron la presencia del animal, que ya no presentaba signos vitales. Según fuentes policiales, se trataba de un ciervo axis macho, de gran porte y mediana edad, que murió en el acto tras ser embestido por un colectivo.
Intervención policial
El animal quedó tendido sobre el carril de circulación más lento, a la altura de Rondeau al 800. Algunos testigos colaboraron para retirar el cuerpo, que obstaculizaba el tránsito, mientras efectivos del Comando Radioeléctrico dieron aviso a la Policía Ecológica.
De acuerdo con lo informado por El Ciudadano, hasta el momento no se había identificado al conductor involucrado ni se habían establecido las circunstancias del siniestro.
Avistamientos en los últimos días
La semana pasada se había conocido la presencia de tres ciervos que deambulaban por la zona norte de Rosario. El hallazgo de este martes se produjo en ese mismo sector de la ciudad, aunque no se precisó si el ejemplar atropellado era uno de los animales vistos anteriormente.
Los avistamientos se registraron en un contexto de crecida del río Paraná. Sin embargo, la información disponible no permite establecer de dónde provenía el ciervo ni cómo llegó hasta esa avenida de barrio Alberdi.