Tragedia en Alejandra

Hallaron el cuerpo de la mujer que cayó al río tras el choque de una lancha con un tronco

El cuerpo sin vida de Támara Ladino, de 29 años y oriunda de Calchaquí, fue localizado el lunes luego de un intenso operativo de búsqueda. Había caído al agua el domingo cuando la lancha en la que paseaba junto a otras cinco personas, chocó contra un tronco arrastrado por la corriente.