La incertidumbre que se había instalado desde la tarde del domingo terminó de la peor manera. Después de varias horas de búsqueda, los equipos de emergencia localizaron el lunes el cuerpo sin vida de Támara Ladino, la joven de 29 años oriunda de Calchaquí que había desaparecido en aguas del río, en jurisdicción de Alejandra, departamento San Javier.
Hallaron el cuerpo de la mujer que cayó al río tras el choque de una lancha con un tronco
El cuerpo sin vida de Támara Ladino, de 29 años y oriunda de Calchaquí, fue localizado el lunes luego de un intenso operativo de búsqueda. Había caído al agua el domingo cuando la lancha en la que paseaba junto a otras cinco personas, chocó contra un tronco arrastrado por la corriente.
La confirmación llegó alrededor de las 11.30, a través de la Unidad Regional XIV. El hallazgo se produjo durante la reanudación de los rastrillajes, en el sector donde se había registrado el accidente náutico que terminó con seis personas en el agua, entre ellas, tres menores de edad.
La joven era una de las ocupantes de una lancha de paseo que el domingo por la tarde protagonizó un violento choque contra un tronco arrastrado por la corriente. Desde aquel momento, su paradero había sido un misterio.
La noticia fue comunicada después de que se retomaran las tareas que habían sido interrumpidas al caer la noche del domingo. Durante las primeras horas del lunes, policías, bomberos y personal de Prefectura Naval volvieron a recorrer el sector con embarcaciones, mientras vecinos de la zona también habían colaborado con sus propios medios en el operativo.
Un paseo que terminó en drama
El accidente se había producido el domingo, cerca de las 15.30, frente al camping de Alejandra, a unos mil metros de la costa. La embarcación trasladaba a seis ocupantes: tres adultos y tres menores, que navegaban por el río cuando se encontraron con un obstáculo que terminaría desencadenando la tragedia.
Según las primeras informaciones, la lancha chocó contra un tronco que era arrastrado por la corriente. La violencia del impacto hizo que la embarcación perdiera estabilidad y sus seis ocupantes cayeran al agua.
En medio de la confusión que siguió al accidente, Támara Ladino, quien viajaba en la parte delantera de la lancha, desapareció de la superficie. Otra de las mujeres que integraba el grupo sufrió lesiones, al igual que otros ocupantes, de acuerdo con los primeros reportes del episodio.
El peor resultado
A partir de la desaparición de la joven se puso en marcha un importante despliegue de búsqueda. En las primeras horas participaron efectivos de la Unidad Regional XIV, Bomberos Voluntarios de Alejandra y vecinos que se sumaron con sus embarcaciones.
La falta de luz natural obligó a interrumpir los trabajos durante la noche, con el compromiso de retomarlos al día siguiente. La incorporación de Prefectura Naval permitió ampliar el rastrillaje en el río y sus inmediaciones. Finalmente, el lunes, llegó la confirmación que nadie quería recibir: Támara Ladino había sido encontrada sin vida. De inmediato se informó la novedad al fiscal.
La tragedia volvió a poner en evidencia los riesgos que puede representar la navegación en sectores donde la corriente arrastra elementos de gran tamaño. En este caso, el choque contra un tronco sumergido transformó una salida recreativa en un accidente que terminó costándole la vida a una joven de apenas 29 años.