Un nuevo episodio de vandalismo contra el transporte público se registró durante la noche del lunes en Santo Tomé. Un colectivo de la empresa Continental fue blanco de un ataque a piedrazos cuando transitaba por la intersección de La Rioja y Belgrano. El proyectil impactó contra uno de los vidrios de la unidad, aunque no llegó a romperlo.
Atacaron a piedrazos un colectivo en Santo Tomé
El incidente ocurrió durante la noche del lunes en La Rioja y Belgrano. El chofer escuchó un fuerte impacto en la parte trasera del vehículo y fueron los propios pasajeros quienes le advirtieron que dos individuos habían arrojado piedras. No hubo personas heridas y el vidrio resistió el golpe.
El hecho motivó la intervención de efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes acudieron al lugar tras recibir un aviso del sistema de emergencias 911.
De acuerdo con la información policial, el denunciante fue el chofer del interno 3980 de la Línea C, correspondiente al servicio de color negro que circula por el sector de Fonavi.
El conductor relató que mientras realizaba su recorrido escuchó un fuerte ruido proveniente de la parte trasera del colectivo. Casi de inmediato, algunos pasajeros le advirtieron que dos hombres habían arrojado piedras contra el vehículo.
El impacto se produjo sobre uno de los cristales del lateral izquierdo, en la zona de la antepenúltima ventana trasera.
Un ataque sin explicación
Según las primeras actuaciones, los presuntos agresores serían dos individuos que, tras arrojar los proyectiles, se habrían retirado del lugar.
Hasta el momento no trascendieron datos que permitan establecer sus identidades ni las circunstancias que motivaron el ataque. Tampoco se informó sobre personas detenidas en relación con el episodio.
El chofer confirmó que ninguno de los pasajeros resultó lesionado y que, pese al impacto, el vidrio no llegó a romperse.
Intervención policial
Tras la denuncia, personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé realizó las actuaciones correspondientes y tomó conocimiento de lo ocurrido. El episodio fue encuadrado inicialmente bajo la figura de Daño, con autores no identificados. De todo lo ocurrido fue informado el fiscal en turno.
Más allá de que el ataque no provocó heridos ni ocasionó la rotura del cristal, el hecho volvió a poner en escena una situación de riesgo para quienes utilizan diariamente el transporte público: la posibilidad de que una agresión contra una unidad termine convirtiéndose en un episodio de consecuencias mucho más graves.