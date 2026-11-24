Vandalismo

Atacaron a piedrazos un colectivo en Santo Tomé

El incidente ocurrió durante la noche del lunes en La Rioja y Belgrano. El chofer escuchó un fuerte impacto en la parte trasera del vehículo y fueron los propios pasajeros quienes le advirtieron que dos individuos habían arrojado piedras. No hubo personas heridas y el vidrio resistió el golpe.