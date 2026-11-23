Homicidio en la zona oeste

Prisión preventiva para el acusado de matar a tiros a un hombre a la salida de un baile en Santa Fe

Juan Carlos Valdez, de 27 años, fue asesinado en junio de 2023 en inmediaciones de avenida Freyre y Vera, tras salir del club República del Oeste. El imputado también es investigado por lesiones graves y amenazas con armas de fuego.