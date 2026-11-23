Un hombre de 25 años quedó en prisión preventiva, acusado de haber asesinado a Juan Carlos Valdez, de 27, a balazos en junio de 2023, cuando la víctima caminaba por inmediaciones de avenida Freyre y Gobernador Vera, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, tras salir de un baile en el club República del Oeste.
Prisión preventiva para el acusado de matar a tiros a un hombre a la salida de un baile en Santa Fe
Juan Carlos Valdez, de 27 años, fue asesinado en junio de 2023 en inmediaciones de avenida Freyre y Vera, tras salir del club República del Oeste. El imputado también es investigado por lesiones graves y amenazas con armas de fuego.
La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, en una audiencia realizada el miércoles 18 de noviembre en los tribunales de la capital provincial.
El imputado, identificado como Diego Cristian David Ifrán, también fue acusado por otros dos hechos: uno de lesiones graves cometido en octubre de 2022 y otro de amenazas con un arma de fuego. En la audiencia intervino la fiscal Ana Laura Gioria, quien reemplazó al fiscal Gonzalo Iglesias, a cargo de la investigación; mientras que el imputado contó con la asistencia de la Defensa Pública.
A la salida del baile
El homicidio de Valdez ocurrió durante la madrugada del domingo 25 de junio de 2023, a la salida del baile que se realizaba en el club República del Oeste. Tal como se informó entonces, el hombre caminaba por calle Vera, en inmediaciones de avenida Freyre, cuando fue abordado por varios individuos que le dispararon y escaparon a bordo de un automóvil.
Valdez, quien residía en barrio Santa Rosa de Lima, recibió tres impactos de bala en la zona del hemitórax y lumbar. En estado crítico, fue trasladado al hospital José María Cullen, donde ingresó al Shock Room y luego fue derivado al quirófano. Sin embargo, minutos antes de las 6 se informó su fallecimiento.
En la audiencia cautelar, el MPA sostuvo que Ifrán fue quien efectuó los disparos contra la víctima. Según expuso la fiscalía, el ataque se produjo alrededor de las 4, mientras Valdez ingresaba a un automóvil, y el imputado utilizó un arma de fuego para disparar en reiteradas oportunidades con la intención de matarlo.
Una detención reciente
La investigación también atribuye a Ifrán un episodio de lesiones graves ocurrido en octubre de 2022, en la parte trasera de una vivienda ubicada en Mendoza al 4900. En ese lugar, de acuerdo con la acusación, el hombre habría disparado contra otra persona con la que mantenía un conflicto previo, provocándole una herida en una pierna.
El fiscal Iglesias señaló que el imputado permaneció prófugo durante un período prolongado, pese a las diligencias realizadas para localizarlo, hasta que fue detenido a principios de noviembre, en el marco de una investigación por amenazas con arma de fuego a cargo del fiscal Manuel Cecchini. En ese legajo se solicitó un allanamiento que permitió concretar su arresto.
La prisión preventiva fue ordenada por Carrara mientras avanza la investigación de los tres hechos atribuidos al imputado, calificados como homicidio, lesiones graves y amenazas, todos agravados por el empleo de arma de fuego.