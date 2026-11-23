Crimen en Villa Guillermina

Un carnicero fusilado a quemarropa, un probable ataque previo y un embargo millonario

El abogado de la familia de Elvio Geisser aportó su versión sobre la secuencia del ataque. Según sostuvo, antes de los hechos registrados en un video habría existido un disparo de escopeta contra la puerta del comercio de la víctima.