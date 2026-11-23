La familia de Elvio Geisser, el carnicero de 40 años asesinado en Villa Guillermina, reclama respuestas por las circunstancias del crimen y por la demora que, según denunció su representante legal, se produjo antes de retirar el cuerpo de la calle.
Un carnicero fusilado a quemarropa, un probable ataque previo y un embargo millonario
El abogado de la familia de Elvio Geisser aportó su versión sobre la secuencia del ataque. Según sostuvo, antes de los hechos registrados en un video habría existido un disparo de escopeta contra la puerta del comercio de la víctima.
El abogado Sixto González, que la representa desde la tarde del domingo, aseguró que esa espera generó un profundo malestar entre los familiares. “El cuerpo estuvo tirado cinco horas”, afirmó, y señaló que esa situación constituye uno de los motivos de indignación de la familia.
Geisser murió tras un ataque con arma de fuego ocurrido durante la madrugada del viernes 20 de noviembre, en inmediaciones de las calles San Martín y Rosario. Por el hecho fueron aprehendidos Leandro Hipólito Pezz, y su hijo, Leandro Pezz, quien posteriormente fue liberado.
Inicio del ataque
González también aportó una versión sobre el inicio del ataque que deberá ser contrastada con las pericias y las demás pruebas de la investigación. Según explicó, el primer disparo habría sido efectuado con una escopeta y habría impactado en la puerta de la despensa, detrás de la cual se encuentra la vivienda de la víctima.
“El primer tiro es un tiro con una escopeta que da en la puerta de la casa de este hombre, la despensa”, sostuvo. De acuerdo con su relato, esa detonación habría ocurrido antes de la secuencia que, según mencionó, quedó registrada en un video.
El letrado planteó una apreciación preliminar sobre el tipo de arma utilizada en ese primer disparo. Sin embargo, la identificación del arma y la reconstrucción de la secuencia deberán establecerse mediante la investigación y los estudios periciales.
Respecto del conflicto previo, González relató que Geisser se encontraba escuchando música en su domicilio cuando recibió reiterados reclamos para que bajara el volumen. Según su versión, hubo un intercambio de palabras antes del ataque.
No obstante, el abogado expresó sus dudas acerca de que ese desacuerdo explique por sí solo lo ocurrido. “Yo creo que nadie comete un hecho semejante únicamente por música fuerte”, manifestó.
Asimismo, atribuyó al farmacéutico aprehendido episodios anteriores de violencia y conflictos en los que, según afirmó, habría recurrido a armas. El abogado dijo a este medio que el hecho se encuadraría en homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por alevosía y premeditación, con pena de prisión perpetua. Y adelantó que por mandato de la familia de la víctima trabará un embargo millonario sobre los bienes del acusado.
Por el momento, desde el MPA no se emitieron declaraciones sobre el caso. Seguramente, como es habitual por protocolo, el fiscal que tome el caso reservará la cuestión mediática hasta tanto se sustancie la audiencia imputativa en la OGJ de Las Toscas, que aun no tiene fecha ni horario fijados.
Tendido en el suelo
De acuerdo con el informe de la Unidad Regional IX, la intervención policial comenzó alrededor de las 4.30 del viernes 20, cuando un vecino de apellido Cabrera se presentó en la Comisaría Octava y avisó que había una persona herida de arma de fuego.
Al arribar, los efectivos encontraron a Geisser tendido sobre la calzada, sin signos vitales aparentes. En el lugar también hallaron vainas servidas correspondientes a un arma de fuego corta.
La Policía dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, convocó al médico policial y al Grupo Técnico Criminalístico, y se incorporaron efectivos de las áreas técnica y operativa de la Policía de Investigaciones.
Un video del momento del demencial ataque muestra que víctima y victimario estaban a escasos metros cuando sonó el primer disparo. Herido en su costado izquierdo, el carnicero ultimado buscó refugió en una camioneta blanca -propiedad del atacante-.
Pero la piedad estuvo ausente del accionar de Pezz, que tras patear la puerta del lado del conductor -que en su desesperación Geisser intentaba cerrar desde adentro- le descerrajó una secuencia de entre 5 y 6 tiros, a quemarropa y fulminantes para la vida del hombre de 40 años.