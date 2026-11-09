Un bebé de 10 meses murió tras quedar en medio de una balacera en el barrio 1° de Marzo, en la localidad de Trujui, partido bonaerense de Moreno. El ataque habría sido un ajuste de cuentas vinculado con la comercialización de drogas y estaba dirigido contra un vecino de la familia afectada. Sin embargo, los disparos atravesaron una vivienda lindera y alcanzaron al pequeño, a una nena de 10 años y a una mujer.
Mataron a un bebé de 10 meses durante una balacera: investigan un posible ajuste de cuenta narco
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en barrio 1° de Marzo, en la localidad de Trujui. Según fuentes policiales, dos hombres y una mujer llegaron hasta la casa de un hombre con antecedentes penales y abrieron fuego contra la propiedad. Los disparos alcanzaron al pequeño, a una nena de 10 años y a una mujer.
Durante la balacera, varios proyectiles atravesaron las paredes de una casilla lindera a la del vecino atacado e impactaron contra las personas que estaban en su interior. Las tres víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud de la zona debido a la gravedad de las heridas.
El bebé recibió un disparo en la espalda y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Pese al esfuerzo de los médicos, murió poco después. La mujer sufrió una herida de arma de fuego en la zona de la ingle, mientras que la nena de 10 años recibió un impacto en el brazo izquierdo. Según informó el medio local, la niña se encuentra fuera de peligro.
Investigan un posible ajuste de cuentas narco
La principal hipótesis de los investigadores apunta a un conflicto relacionado con la venta de drogas. Por ese motivo, buscan establecer qué vínculo tenían los tres atacantes con el hombre al que pretendían agredir y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la balacera.
De acuerdo lo informado, las heridas del bebé habrían comprometido la arteria femoral. Además, la Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de su muerte.
Buscan a los tres sospechosos del ataque
Fuentes policiales confirmaron que los dos hombres y la mujer que participaron del tiroteo ya fueron identificados y son intensamente buscados. En el operativo intervienen efectivos de la Comisaría Moreno 2ª de Trujui y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez.
La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Los investigadores continúan con las tareas para localizar a los responsables y esclarecer el trasfondo del ataque que terminó con la vida del bebé.