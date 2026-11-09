Horror en Moreno

Mataron a un bebé de 10 meses durante una balacera: investigan un posible ajuste de cuenta narco

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en barrio 1° de Marzo, en la localidad de Trujui. Según fuentes policiales, dos hombres y una mujer llegaron hasta la casa de un hombre con antecedentes penales y abrieron fuego contra la propiedad. Los disparos alcanzaron al pequeño, a una nena de 10 años y a una mujer.