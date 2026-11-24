El juicio contra Felicitas Alvite, la joven de 23 años conocida como "La Toretto", acusada de atropellar y provocar la muerte del motociclista Rubén Walter Armand, se reanudará este martes con una instancia clave: los alegatos de la Fiscalía y de la querella.
Caso "La Toretto": se reanuda el juicio con los alegatos de la Fiscalía y la querella
La audiencia comenzará a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de La Plata y continuará con las exposiciones de las defensas de las dos jóvenes involucradas.
La audiencia está prevista para las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de La Plata. Allí, el fiscal Martín Chiorazzi y los representantes de la familia de la víctima, los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, presentarán sus conclusiones sobre el debate oral, que comenzó el pasado 2 de noviembre.
Cómo será la jornada de alegatos
Una vez finalizadas las exposiciones de la Fiscalía y la querella, será el turno de las defensas. Por un lado, intervendrán Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, representantes legales de Alvite. También expondrá la defensora oficial Raquel Ponzinibio, quien asiste a Valentina Velázquez, señalada por su participación en la picada que terminó con la muerte del motociclista.
Esta instancia será determinante para conocer los argumentos de cada una de las partes antes de que el tribunal avance hacia las próximas etapas del proceso.
El pedido de perdón
Durante una de las audiencias, Alvite se quebró frente a los familiares de la víctima y pidió perdón por lo ocurrido. En ese contexto, expresó su pesar por las consecuencias del hecho y reconoció el dolor que provocó en el entorno de Armand.
"Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día", manifestó la joven.
La acusación y la posible pena
Alvite está imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una calificación que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.
Sin embargo, su defensa busca que el hecho sea encuadrado como homicidio culposo. Los abogados sostienen que la joven no tuvo intención de provocar la muerte de Armand y pretenden modificar la calificación legal de la acusación.
Por su parte, Valentina Velázquez está señalada por su presunta participación en una prueba de velocidad temeraria junto a Alvite.
Cómo ocurrió el accidente
El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de las calles 13 y 522, en La Plata. Según la reconstrucción del episodio, las dos jóvenes circulaban a alta velocidad y atravesaron varios semáforos en rojo.
En uno de esos cruces, el vehículo conducido por Alvite embistió a la motocicleta de Rubén Walter Armand. El hombre sufrió heridas de gravedad y falleció poco después como consecuencia del impacto.
Los peritajes determinaron que el automóvil circulaba a aproximadamente 82 kilómetros por hora al momento del atropello.
En tanto, durante el proceso, la defensa de Alvite intentó sostener que la joven realizó maniobras para evitar la colisión, entre ellas intentar frenar y esquivar al motociclista.
Con los alegatos de este martes, el juicio entrará en una etapa decisiva para determinar las responsabilidades penales de las acusadas por el hecho que terminó con la vida de Armand.