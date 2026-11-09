Dos imágenes de Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, volvieron a generar controversia en la etapa final del juicio por la muerte de Walter Armand. En las fotografías se la ve participando de celebraciones de cumpleaños junto a otras internas durante su detención.
“La Toretto”: las fotos de sus festejos en prisión que generaron polémica antes de los alegatos
El material fue registrado durante su paso por dos establecimientos penitenciarios y volvió a poner bajo la lupa las pericias psiquiátricas realizadas a la joven, acusada por la muerte de Walter Armand.
El material habría sido registrado en la alcaidía de Melchor Romero y en la cárcel de mujeres de Magdalena. Las fotos comenzaron a circular entre los familiares de la víctima y podrían ser presentadas durante los alegatos, previstos para el 24 de noviembre.
La difusión también reavivó las discusiones sobre las pericias psiquiátricas realizadas a la acusada por parte de profesionales de la Asesoría Pericial de La Plata.
Qué dijeron los peritos
María Celia Rodríguez y Ernesto Scorians declararon durante el juicio que Alvite no presentaba una enfermedad psiquiátrica grave, comprendía la gravedad de los hechos y manifestaba preocupación por su situación personal durante el encierro.
Los especialistas señalaron que la joven expresaba malestar por estar detenida y por compartir el lugar de alojamiento con personas de distintos sectores sociales.
Rodríguez sostuvo que no había observado signos de angustia relacionados específicamente con el motivo de la detención. “Estaba preocupada por ella y por su situación en la cárcel, no por el motivo que la llevó a la cárcel”, afirmó.
Sus declaraciones generaron una fuerte reacción de la defensa, que cuestionó el procedimiento y la profundidad de las evaluaciones.
Cuestionamientos de la defensa
Los abogados de Alvite, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, interrogaron a los especialistas sobre los elementos que habían consultado para elaborar sus informes.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el acceso al expediente. La defensa sostuvo que los peritos habían revisado la causa de manera parcial y que no habían considerado elementos que podían ser relevantes para evaluar el estado emocional de la acusada.
Entre ellos mencionaron su declaración indagatoria y los pedidos de disculpas que había realizado a la familia de la víctima.
También pusieron en duda la duración de las entrevistas psiquiátricas, que habrían sido de aproximadamente una hora cada una. Los abogados plantearon si ese tiempo era suficiente para llegar a conclusiones sobre su situación psicológica.
Los profesionales defendieron su trabajo y ratificaron los informes. Finalmente, el tribunal rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa.
Qué valor tienen las imágenes
En las fotografías se observa a Alvite participando de festejos de cumpleaños durante su alojamiento en los dos establecimientos penitenciarios. Su eventual presentación durante los alegatos podría sumar otro elemento a la discusión sobre las pericias.
Sin embargo, las imágenes no permiten establecer por sí solas cuál era su estado psicológico. Una persona puede participar de una celebración y, al mismo tiempo, atravesar angustia o depresión.
Por eso, el análisis deberá contemplar el contexto de los registros y las conclusiones de los especialistas, junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.
El juez no está obligado a aceptar las pericias
En medio de la discusión, también cobra relevancia una resolución del 30 de junio de 2025, en la que un juez de la Cámara Penal de La Plata recordó que los magistrados tienen la responsabilidad de valorar las pruebas y no deben aceptar automáticamente los dictámenes de los expertos.
En ese pronunciamiento se utilizó la expresión “el juez es perito de peritos”. El camarista sostuvo que las evaluaciones técnicas deben analizarse de acuerdo con la lógica, la psicología y la experiencia común.
Además, advirtió: “El juez no puede aceptar ciegamente la opinión de los expertos; de este modo se desnaturalizaría no solo su propia función, sino también la de la pericial como medio de prueba”.
Así, los informes profesionales sirven como herramientas para la decisión judicial, pero no reemplazan la evaluación integral que debe realizar el tribunal.