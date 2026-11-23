Un hombre de 49 años fue condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su hija durante casi ocho años, en un contexto de convivencia familiar y amenazas que buscaban mantener ocultos los hechos.
Pastor condenado en Santa Fe por abusar de su hija durante ocho años
Recibió 11 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra su hija menor de edad en distintos domicilios de Santa Fe, Santo Tomé, Josefina y San Francisco, Córdoba. La intimidaba con matarla si revelaba lo sucedido y le decía que nadie le creería por su condición de pastor evangélico.
Los ilícitos se cometieron entre diciembre de 2015 y octubre de 2023, cuando la víctima atravesaba su infancia y adolescencia, en distintos domicilios de Santo Tomé, Santa Fe, Josefina y San Francisco, en la provincia de Córdoba.
La sentencia fue dictada por la jueza Celeste Minniti, en el marco de un juicio oral desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La fiscal Jorgelina Moser Ferro, a cargo de la investigación, representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate.
El hombre, asistido por el Ministerio Público de la Defensa, fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, además del delito de corrupción de menores.
Amenazas y sometimiento
De acuerdo con lo expuesto por la fiscal, el condenado vulneró la integridad sexual de su hija en reiteradas oportunidades, desde la época en que transitaba la escolaridad primaria hasta su adolescencia. Los abusos ocurrieron en diferentes viviendas en las que convivieron, tanto en localidades del departamento La Capital y Castellanos como en territorio cordobés.
Moser Ferro remarcó que el agresor recurría a amenazas de muerte para impedir que la víctima contara lo que estaba sucediendo. Le advertía que la mataría si alguien llegaba a enterarse y utilizaba, además, su condición de pastor de una iglesia evangélica para reforzar el silenciamiento: le decía que no le creerían porque gozaba de buena reputación.
La fiscal sostuvo que, por el contexto y las características de las prácticas a las que sometió a su hija, los hechos tuvieron entidad suficiente para alterar el libre y progresivo desarrollo sexual de la víctima.
La denuncia
La investigación penal se inició a partir de la denuncia que la joven radicó en una dependencia policial de la ciudad de Santa Fe, después de cumplir los 18 años. Según destacó la fiscal, la denunciante se presentó acompañada por sus cuatro hermanas, quienes también refirieron situaciones de violencia física constante ejercida por su padre contra el grupo familiar.
Tras conocerse la sentencia, Moser Ferro valoró que el tribunal haya considerado acreditada la atribución delictiva y haya condenado al acusado por las calificaciones penales solicitadas por el MPA. No obstante, señaló que analizarán los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir.
El condenado fue identificado por sus iniciales, AAR, y su identidad completa no se difunde para evitar la revictimización de su hija.