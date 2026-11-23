La amenazaba de muerte

Pastor condenado en Santa Fe por abusar de su hija durante ocho años

Recibió 11 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra su hija menor de edad en distintos domicilios de Santa Fe, Santo Tomé, Josefina y San Francisco, Córdoba. La intimidaba con matarla si revelaba lo sucedido y le decía que nadie le creería por su condición de pastor evangélico.