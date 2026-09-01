El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio, extitular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos.
Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias de la ANMAT y el INAME
El juez Ernesto Kreplak consideró a Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó partícipes necesarias de la adulteración de sustancias medicinales.
El magistrado las consideró, de manera preliminar, partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales. La causa investiga el fentanilo producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, vinculado hasta el momento con 90 muertes.
Embargos y restricciones
La resolución estableció un embargo de $500.000 millones para cada una y la inhibición general de sus bienes. La cifra fue calculada considerando las posibles indemnizaciones civiles, la cantidad de peritajes y la dimensión económica del expediente.
Ambas continuarán en libertad, pero tendrán prohibido salir del país, deberán presentarse mensualmente ante la Policía Federal y entregar sus documentos de viaje. Tampoco podrán contactar a personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.
Bisio y Mantecón Fumadó habían sido detenidas el 4 de agosto por pedido del Ministerio Público Fiscal. Recuperaron la libertad después de prestar declaración indagatoria y abonar cauciones de $75 millones cada una.
Las conductas investigadas
Kreplak sostuvo que las irregularidades de los laboratorios eran conocidas dentro del sistema de fiscalización sanitaria y que los organismos disponían de herramientas para impedir que las empresas continuaran funcionando en esas condiciones.
La resolución atribuyó a Mantecón Fumadó demoras frente a las advertencias de las áreas técnicas. Entre ellas mencionó que el proyecto de una carta destinada a limitar la actividad de HLB Pharma permaneció paralizado durante más de cuatro meses.
Respecto de Bisio, el juez señaló que mantenía autoridad sobre el INAME y contaba con facultades para actuar ante posibles omisiones. También indicó que firmó la prohibición de uso y comercialización del lote 31.202 el 12 de mayo de 2025.
Quince personas procesadas
El expediente contabiliza 134 personas afectadas: 90 fallecieron, al menos dos sufrieron lesiones gravísimas y otras 41 presentaron lesiones graves. Además, se registraron 47 querellas dentro de la investigación.
Con estas dos medidas, la causa suma 15 procesados. Los otros 13 están vinculados con la dirección, producción y control de calidad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: tres permanecen detenidos, tres cumplen prisión domiciliaria y siete transitan el proceso en libertad.