Removieron al jefe policial del departamento Rosario luego de las protestas en la provincia

Luego de la contundente protesta policial que derivó en aumentos de sueldos para todos los uniformados de la provincia, este jueves fue desplazado de su cargo quien era jefe de la Unidad Regional II (departamento Rosario), Guillermo Solari.
El comisario Guillermo Solari fue desplazado de su cargo, después de tan solo tres meses de gestión. Su reemplazo ya estaría definido, aunque todavía no fue oficializado.
Luego de la contundente protesta policial que derivó en aumentos de sueldos para todos los uniformados de la provincia, este jueves fue desplazado de su cargo quien era jefe de la Unidad Regional II (departamento Rosario), Guillermo Solari.
Las manifestaciones se replicaron en distintos puntos de la provincia, pero tuvieron su foco en la gran ciudad del sur santafesino.
Solari permaneció en el puesto sólo por tres meses y sería reemplazado en las próximas horas.
La decisión fue tomada por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni.