Un hombre de 26 años, identificado por las iniciales J. A. G., continuará detenido bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el marco de una investigación que lo señala como presunto autor de dos robos cometidos en viviendas de la vecina ciudad de Santo Tomé.
Quedó preso un joven acusado de robar en casas de dos de sus vecinos en Santo Tomé
En uno de los casos, amenazó con un arma blanca a las víctimas que lo reconocieron. Los hechos sucedieron durante la madrugada del 23 de octubre.
La resolución fue adoptada por el juez Lisandro Aguirre durante una audiencia celebrada en los tribunales de la capital provincial, tras un pedido formal presentado por las fiscales a cargo del caso, Florencia Zarabia y Agostina Aimi.
El raid delictivo
De acuerdo con la investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los hechos ocurrieron el pasado viernes 23 de octubre.
Las víctimas de ambos ilícitos residían en las inmediaciones del imputado.
En el primer robo, aproximadamente a las 5, “el acusado violentó la ventana de una vivienda ubicada en la calle Juan José Paso al 800, muy cerca de su domicilio. Tras ingresar al inmueble —mientras una mujer y sus hijos dormían en otra habitación—, se apoderó de un televisor”, sostienen las fiscales.
El segundo hecho fue perpetrado casi una hora después. “El imputado irrumpió en otra casa situada en Juan José Paso al 1200, esta vez tras forzar dos puertas. Al ser sorprendido por un hombre y una mujer que lo reconocieron, los amenazó de muerte con un cuchillo para luego robar una bicicleta. En su huida, además, provocó destrozos en un tejido perimetral.
Detención
La rápida labor investigativa permitió dar con el sospechoso al día siguiente de los hechos.
Mediante un allanamiento concretado en su domicilio, las fuerzas de seguridad procedieron a su detención.
Durante el operativo policial se logró recuperar el televisor sustraído en la primera vivienda, el cual ya fue restituido a sus legítimos propietarios.
Calificación legal
Al fundamentar su requerimiento ante el magistrado, las fiscales Zarabia y Aimi destacaron que el juez consideró acreditada la autoría con el grado de probabilidad requerido en esta instancia procesal.
Asimismo, contemplaron que la pena en expectativa será de cumplimiento efectivo y evaluaron que los riesgos procesales se encontraban latentes.
Por el momento, J. A. G. es investigado formalmente como presunto autor de los delitos de robo calificado (por el uso de arma) y robo simple.