Un nuevo hecho de violencia conmocionó a Rafaela durante las primeras horas de este martes 12 de mayo. Un hombre de 34 años, murió tras ser atacado con un arma blanca en barrio 2 de Abril. Así lo confirmó la familia de la víctima en el mencionado sector de la ciudad.
Rafaela: asesinaron a un joven en barrio 2 de Abril tras un ataque con arma blanca
El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en cercanías de las vías, sobre calle Francisco Ramírez al 1800. La Policía mantiene custodiada la zona.
El episodio se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada en inmediaciones de calle Francisco Ramírez al 1700, cerca del sector de las vías.
Según las primeras informaciones conocidas hasta el momento, la víctima habría sufrido heridas provocadas con un arma blanca y falleció como consecuencia del ataque. Habría estado circulando por el barrio cuando fue interceptado por otra persona en el sector que lo apuñaló.
Los familiares de la persona fallecida indicaron que conocerían al agresor, quien está identificado y detenido. De inmediato, se dio intervención a la policía que se presentó rápidamente en el lugar.
Durante las primeras horas de la mañana, efectivos policiales permanecían trabajando y custodiando la escena del hecho mientras avanzaban las actuaciones correspondientes. La investigación ya se encuentra a cargo de la Fiscalía
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