Rosario: hallaron restos óseos dentro de un volquete en zona oeste

Poco antes del mediodía de este miércoles 13 de agosto, un reciclador encontró restos óseos en una vieja valija de cuero, junto otros objetos en el interior de un contenedor que estaba sobre calle Matienzo al 2500 de la ciudad de Rosario.
Fueron encontrados por un reciclador. Estaban en una valija vieja. Peritos analizarán su origen.
Poco antes del mediodía de este miércoles 13 de agosto, un reciclador encontró restos óseos en una vieja valija de cuero, junto otros objetos en el interior de un contenedor que estaba sobre calle Matienzo al 2500 de la ciudad de Rosario.
El hombre avisó al 911 y un rato más tarde llegó personal policial que acordonó el sector, ubicado a pocos metros de avenida 27 de Febrero, en barrio Triángulo.
En una primera inspección se comprobó que los restos serían de vieja data, pero igualmente se convocó a personal de Criminalística.
Los restos óseos tenían tierra adherida, al igual que la valija, en cuyo interior había revistas viejas.
Todos los elementos fueron retirados para ser sometidos a estudios forenses.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.