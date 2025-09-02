Hallaron un cuerpo flotando en el río frente a la costanera central de Rosario

Este martes por la mañana apareció un cuerpo flotando en el río Paraná, a la altura de calle Balcarce, en la costanera central de la ciudad de Rosario.
Prefectura lo retiró del agua tras un llamado al 911. Se investigan las causas de la muerte y aún no fue identificado.
El hallazgo fue advertido por varias personas que caminaban por la zona y dieron aviso inmediato al 911. La Prefectura Naval desplegó un operativo para interceptarlo y lo retiró del agua con una lancha.
Según informó el móvil del canal El Tres, el cuerpo sería de un hombre, estaba vestido y flotaba boca abajo. Por el momento no trascendieron más datos sobre su identidad ni las circunstancias del fallecimiento.
La patrulla fluvial trasladó el cadáver río abajo hasta el amarre que Prefectura tiene a la altura de la Estación Fluvial. Allí se montó un nuevo despliegue policial con la llegada de la Policía de Investigaciones (PDI) y el equipo de Criminalística.
Los especialistas realizaron las primeras pericias en el lugar antes de autorizar el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal, donde se le practicará la autopsia. Será clave para determinar el tiempo que llevaba en el agua y si hubo intervención de terceros.
La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación. No se descarta ninguna hipótesis y se aguarda la identificación oficial del fallecido.
