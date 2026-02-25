Por el río y zona de islas: continúa la búsqueda del empresario desaparecido
Los trabajos son encabezados por personal de Prefectura de Reconquista, junto a Policía de Santa Fe (Buzos Tácticos, Los Pumas y PDI). En las últimas horas se sumaron al operativo prefectos de la provincia de Corrientes.
Continúa la intensa búsqueda de Marcelo Boschi. Foto: Gentileza
El misterio por la desaparición del empresario maderero Marcelo Boschi (55) sigue sin resolverse. En las últimas horas se sumaron al operativo de búsqueda que encabeza Prefectura de Reconquista, personal de la Policía de Santa Fe (buzos tácticos; Los Pumas y PDI), ademas de prefectos de la provincia de Corrientes, con labores que incluyen rastrillajes en aguas del Paraná y en la zona de islas
En diálogo con El Litoral, el jefe de la Prefectura Naval Argentina en Reconquista, Prefecto Ignacio Sánchez, brindó detalles del procedimiento que mantiene en vilo a la comunidad.
Boschi, reconocido carpintero y titular de la firma “De Buena Madera”, salió solo alrededor de las 5 de la madrugada desde la guardería náutica “Amarras”. Según comentó antes de partir, cruzaría el río rumbo a Goya. Nunca regresó.
La lancha a la deriva
La embarcación —una lancha de 6,40 metros con motor Yamaha 115, que lleva el mismo nombre de su empresa— fue encontrada diez kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista, sobre el riacho Correntoso.
“El día de ayer aproximadamente a las 10 de la mañana recibimos un llamado al 106 de emergencia náutica informando que había una embarcación a la deriva sin tripulación”, explicó Sánchez.
Fueron pescadores que se encontraban en una ranchada en la zona de islas quienes divisaron la lancha, la acercaron a la costa y dieron aviso inmediato a Prefectura.
A bordo se hallaron los elementos habituales de pesca —caña, reel y otros enseres— pero ningún rastro del empresario. Tampoco, en una primera inspección visual, signos evidentes que permitieran reconstruir qué ocurrió.
El punto cero de la búsqueda
La desaparición se ubica, según precisó Sánchez, en inmediaciones del kilómetro 963 del río Paraná, en el sector conocido como Boca de los Amores, un riacho interno de fuertes corrientes. El hallazgo de la lancha se produjo aproximadamente en el kilómetro 960.
“Retomamos la búsqueda con medios propios desde las primeras horas de la mañana. Estamos trabajando en el sector donde fue reportado el incidente y también un poco más arriba, en un punto donde se habría visto una embarcación similar”, detalló el prefecto.
El operativo no se limita al agua. Dado que la causa está caratulada como averiguación de paradero, el rastrillaje incluye tanto patrullajes fluviales como recorridas terrestres en las islas y costas.
Trabajo conjunto
En el despliegue intervienen efectivos de Prefectura con embarcaciones propias, personal de la Policía de la provincia de Santa Fe, la sección Los Pumas y, en las próximas horas, buzos tácticos y refuerzos provenientes de la Prefectura de Corrientes.
Prefectura de Corrientes se sumó al operativo. Foto: Gentileza
“Estamos buscando una persona que puede estar en zona de islas o en la costa. Por el momento esa es la tarea que estamos realizando. Si encontráramos más indicios, se trabajará de otra forma”, sostuvo Sánchez con prudencia.
Las pericias sobre la lancha quedaron en manos de la PDI santafesina, que analiza cada elemento secuestrado en busca de pistas que permitan reconstruir los últimos movimientos de Boschi.
Angustia en la zona
Marcelo Boschi es un nombre conocido en Reconquista. Su actividad como carpintero y empresario del rubro maderero lo vinculaba con numerosos vecinos y trabajadores de la región.
El hecho de que haya salido solo y que su lancha apareciera intacta pero vacía alimenta interrogantes que, por ahora, no tienen respuesta.
Mientras el río sigue su curso, la búsqueda continúa contrarreloj, con la esperanza de encontrarlo con vida en algún punto de la extensa geografía isleña.