Intensa labor

Por el río y zona de islas: continúa la búsqueda del empresario desaparecido

Los trabajos son encabezados por personal de Prefectura de Reconquista, junto a Policía de Santa Fe (Buzos Tácticos, Los Pumas y PDI). En las últimas horas se sumaron al operativo prefectos de la provincia de Corrientes.