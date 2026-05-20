Personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe logró la aprehensión de dos menores de 18 señalados como presuntos autores de un robo calificado cometido durante la madrugada de este miércoles.
Asaltaron a una pareja en bicicleta con una extraña pero letal “tumbera”
Los ladrones llegaron a efectuar un disparo para amedrentar a las víctimas. La policía los arrestó a unas cuadras del lugar del hecho. Todo ocurrió durante la madrugada de este miércoles, en el sector noroeste de la ciudad.
El asalto tuvo lugar en la cuadra de Castelli al 4200, a metros del Pasaje Paraná, en la zona noroeste de la capital provincial.
Una mujer llamó a la Central de Emergencias para avisar que una pareja había sido blanco de dos delincuentes.
Según pudo saberse, los ladrones amenazaron a las víctimas con una precaria arma de fuego de fabricación casera o “tumbera” y llegaron a efectuar un disparo para que la pareja les entregue la bicicleta que los transportaba.
Esposados
Una patrulla policial, con los datos aportados, rastrilló las inmediaciones y muy cerca dieron con dos sospechosos que intentaron ocultarse adentro de una casa abandonada al ver a los uniformados.
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron entre las prendas de uno de los sospechosos un arma de fuego de fabricación casera, presuntamente utilizada para concretar el hecho.
Ambos adolescentes fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente lo sucedido.