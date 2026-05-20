Un camión de transporte de congelados protagonizó este miércoles un peligroso incidente en la transitada Avenida Aristóbulo del Valle al 7000, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Alrededor del mediodía, el vehículo de gran porte enganchó el cableado telefónico aéreo, provocando la caída abrupta de un poste de madera directamente sobre el acceso a un comercio local.
Un camión enganchó cables, derribó un poste en Aristóbulo del Valle y se dio a la fuga
Una empleada de una panadería salvó su vida de milagro tras la caída de la estructura. Quienes presenciaron el hecho enuncian la total desaprensión del chofer, quien tras provocar el violento impacto en pleno mediodía, liberó el vehículo por sus propios medios y huyó de la escena sin dejar dato
Tras el hecho, el conductor descendió para liberar el rodado y escapó rápidamente de la escena sin asistir a los damnificados.
Un susto mayúsculo y milagro en la panadería
El siniestro ocurrió puntualmente a la altura del 7087 de la avenida santafesina, una zona de intensa actividad comercial y peatonal en ese horario. La estructura derribada impactó de lleno contra las puertas de una reconocida panadería del sector, donde una trabajadora resultó ilesa por apenas centímetros.
"A una de las empleadas le pasó a 20 centímetros el poste, quedó muy asustada", relataron personas cercanas al caso en diálogo con El Litoral. El estruendo y la violencia del desprendimiento generaron momentos de muchísima tensión entre los clientes y transeúntes que circulaban por el lugar.
Indignación por la huida del camionero
Más allá de los daños materiales y el peligro latente, lo que despertó el mayor repudio de los vecinos y testigos fue la actitud del transportista. Lejos de señalizar la zona o constatar el estado de las personas afectadas, el hombre actuó con total desaprensión.
“Fue mala la actitud del conductor del camión. Bajó a desenredar el vehículo de los cables y se fue rapidísimo. No reparó en si había algún herido, no dejó datos ni nada. Es una cosa de locos lo que pasó, era mediodía, arrancó el poste de cuajo", manifestaron con indignación las fuentes consultadas por este medio.