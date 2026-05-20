Santa Fe ciudad

Un camión enganchó cables, derribó un poste en Aristóbulo del Valle y se dio a la fuga

Una empleada de una panadería salvó su vida de milagro tras la caída de la estructura. Quienes presenciaron el hecho enuncian la total desaprensión del chofer, quien tras provocar el violento impacto en pleno mediodía, liberó el vehículo por sus propios medios y huyó de la escena sin dejar dato