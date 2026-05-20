Santa Fe ciudad

Poletti defendió los controles tras el episodio que derivó en la descompensación de un taxista

El intendente respaldó el accionar de los inspectores municipales y aseguró que los operativos se realizan para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. Además, indicó que el hecho se encuentra bajo investigación y que se analizan las circunstancias posteriores al procedimiento y la asistencia brindada al conductor.