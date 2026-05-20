El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió al caso del taxista de 47 años que se descompensó y sufrió un infarto luego de una discusión con inspectores municipales durante un control realizado la semana pasada. El hecho generó la apertura de una investigación interna para determinar cómo se desarrolló el procedimiento y la posterior asistencia al conductor.
Poletti defendió los controles tras el episodio que derivó en la descompensación de un taxista
El intendente respaldó el accionar de los inspectores municipales y aseguró que los operativos se realizan para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. Además, indicó que el hecho se encuentra bajo investigación y que se analizan las circunstancias posteriores al procedimiento y la asistencia brindada al conductor.
Según la denuncia de familiares, basada en testimonios de vendedores ambulantes de la zona, los inspectores no habrían dado credibilidad al malestar que manifestaba el taxista y habrían mantenido un trato verbal conflictivo antes de retirarse, cuando la situación se agravó.
Investigación
Poletti explicó que el caso no se encuadra en un sumario cerrado, sino en una investigación en curso para esclarecer lo ocurrido durante el operativo de control en la vía pública. Asimismo defendió el accionar de los inspectores al remarcar que forman parte de operativos habituales en distintos puntos de la ciudad.
En ese sentido, sostuvo que los controles buscan garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes para el transporte mediante aplicaciones, y destacó que existen requisitos formales para trabajar en el sistema. “Habíamos puesto todas las condiciones para que aquel que quiera trabajar de aplicación tenga todos los mecanismos para inscribirse”, señaló.
La postura del municipio
El intendente subrayó que los controles se realizan para asegurar que todos los trabajadores cumplan con la normativa establecida por el Concejo. "Vamos a ser muy rígidos”, expresó. También remarcó que los requisitos incluyen carnet profesional y vehículo en condiciones reglamentarias, y afirmó que el objetivo es evitar situaciones de desigualdad entre quienes cumplen y quienes no.
Tras el procedimiento de control, el taxista sufrió una descompensación cardíaca y fue trasladado al hospital Cullen. Poletti lamentó lo ocurrido y aseguró que se están revisando todos los pasos posteriores al operativo, incluyendo la respuesta de emergencia. “Cómo se atendió, se llamó la ambulancia, cuánto tiempo se demoró, todo eso es lo que está en investigación”, explicó.
Asimismo, expresó su acompañamiento a la familia del taxista y destacó que mantiene contacto permanente con las autoridades sanitarias para conocer su evolución. “Nos solidarizamos con la familia”, sostuvo el intendente.