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Violencia familiar

Pelea entre hermanos terminó con un apuñalado en barrio Coronel Dorrego de Santa Fe

El violento episodio ocurrió en Mitre al 7800. La víctima sufrió heridas en el rostro y la cabeza y debió ser trasladada al Hospital Iturraspe.

El herido fue trasladado al hospital Iturraspe para su atención. Foto: archivo El LitoralEl herido fue trasladado al hospital Iturraspe para su atención. Foto: archivo El Litoral
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Un episodio de extrema violencia familiar alteró la calma de barrio Coronel Dorrego durante la mañana del miércoles, cuando una pelea entre hermanos derivó en una agresión con arma blanca y dejó como saldo a un hombre herido en el rostro y la cabeza.

El hecho ocurrió minutos antes del mediodía en inmediaciones de Mitre al 7800, en el sector norte de la ciudad de Santa Fe. Todo comenzó cerca de las 11.47, cuando un llamado a la Central de Emergencias alertó sobre una violenta gresca entre dos hombres.

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Según trascendió de fuentes policiales de la Unidad Regional I, el denunciante manifestó que ambos involucrados se estaban agrediendo físicamente a golpes de puño y que además portaban armas blancas, motivo por el cual se solicitó el envío urgente de un móvil policial al lugar.

Sangre y tensión en plena calle

Poco después, mientras los uniformados se dirigían a la escena, ingresó una nueva comunicación vinculada a un hecho de “herido de arma blanca”, lo que elevó la preocupación de los operadores.

Al arribar a Mitre al 7800, efectivos del móvil policial constataron la veracidad de la denuncia y hallaron a uno de los protagonistas con lesiones cortantes en el rostro y la cabeza.

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Ante la gravedad de las heridas, los agentes solicitaron de inmediato la presencia de una unidad sanitaria para asistir al lesionado.

Traslado al Iturraspe

La víctima fue trasladada posteriormente al Hospital Iturraspe, donde recibió atención médica. Fuentes consultadas indicaron que el hombre se encuentra fuera de peligro, aunque permanecía bajo observación.

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En tanto, personal policial trabajó en el lugar para esclarecer las circunstancias que rodearon el enfrentamiento y determinar cómo se desencadenó la disputa familiar que terminó en violencia.

La investigación quedó a cargo de la dependencia correspondiente de la Unidad Regional I.

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