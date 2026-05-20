Tribunales de Santa Fe

Robó una bici la noche de Navidad, lo atraparon los vecinos y ahora lo condenaron

La jueza Celeste Minniti admitió el acuerdo de juicio abreviado para un ladrón de 31 años que fue declarado reincidente por segunda vez. Había recibido una condena a 6 meses de prisión en marzo del año pasado.