La jueza penal María Celeste Minniti admitió un juicio abreviado y condenó a 3 años y 2 meses de prisión efectiva a Emanuel Alejandro Galbán, un hombre de 31 años acusado de robar una bicicleta de una vivienda del barrio Nueva Pompeya de la ciudad de Santa Fe durante la noche de Navidad de 2025.
Robó una bici la noche de Navidad, lo atraparon los vecinos y ahora lo condenaron
La jueza Celeste Minniti admitió el acuerdo de juicio abreviado para un ladrón de 31 años que fue declarado reincidente por segunda vez. Había recibido una condena a 6 meses de prisión en marzo del año pasado.
La sentencia fue dictada este miércoles 20 de mayo, en la sala Nº 3 del subsuelo de los tribunales santafesinos, en el marco de un acuerdo alcanzado entre la fiscal de Flagrancia del MPA, Rosana Peresín, y el defensor público Nicolás Mosconi.
Además de la pena de prisión efectiva, Galbán fue declarado reincidente por segunda vez, debido a que ya registraba antecedentes condenatorios recientes.
Nueva Pompeya
El episodio que derivó en la condena ocurrió la noche del 25 de diciembre de 2025 en una vivienda ubicada sobre calle Pavón al 3900, en barrio Nueva Pompeya. Según la atribución fiscal, Galbán actuó junto a otro hombre que no logró ser identificado.
De acuerdo con la investigación, el condenado trepó una reja perimetral de aproximadamente 1,60 metros de altura e ingresó al patio delantero de la propiedad, desde donde sustrajo una bicicleta. Sin embargo, cuando intentaba escapar fue sorprendido por el dueño de casa, quien se enfrentó físicamente con el intruso para impedir el robo.
La situación generó la intervención de vecinos de la zona, que alertaron al 911. Minutos más tarde arribaron efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes encontraron a varias personas reteniendo en el suelo a uno de los sospechosos.
Segunda reincidencia
La fiscal Peresin encuadró el hecho como “robo calificado por escalamiento” en carácter de coautor. Sobre esa base se acordó la pena de 3 años y 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo, que finalmente fue admitida por la magistrada.
Durante la audiencia, Galbán siguió el trámite mediante videoconferencia desde el establecimiento penitenciario donde permanece alojado. En ese contexto, manifestó que antes de quedar detenido trabajaba como ayudante de albañil y que recientemente había sido padre de mellizos.
La reincidencia declarada en esta oportunidad se vincula con una condena anterior impuesta el 26 de marzo de 2025 por la jueza Cecilia Labanca. En aquella ocasión, Galbán había recibido una pena de seis meses de prisión y también había sido declarado reincidente.
Por otra parte, durante la audiencia, la defensa pública solicitó asistencia médica clínica y psiquiátrica para el condenado, al advertir que presentaba distintos problemas de salud mientras permanece privado de la libertad.