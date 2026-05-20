San Cristóbal

Condenaron a un hombre por abuso sexual de una adolescente en San Cristóbal

Se trata de Lucas David Videla, a quien se le impusieron siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. El ilícito fue cometido en junio de 2023. La fiscal Hemilce Fissore estuvo a cargo de la investigación que permitió arribar a la condena.