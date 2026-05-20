La obra vial que conectará la Ruta Provincial 91 con la Autopista Rosario–Santa Fe y los puertos de Timbúes ingresó en su etapa final de ejecución y ya presenta un avance cercano al 90 por ciento. Se trata de una intervención estratégica para mejorar la circulación de camiones hacia el complejo portuario del Gran Rosario y reducir el impacto del tránsito pesado en zonas urbanas.
Las obras del desvío de tránsito pesado hacia los puertos de Timbúes alcanzan el 90% de avance
La intervención contempla la pavimentación de 6.100 metros de una nueva conexión vial en los departamentos Iriondo y San Lorenzo, permitiendo vincular la Ruta 91 con la autopista y con la localidad de Timbúes, desembocando en calle Cacique Mangoré, uno de los principales corredores hacia las terminales portuarias.
Actualmente, los trabajos se concentran en el hormigonado de los accesos y salidas desde la autopista y en la construcción del puente sobre el río Carcarañá, una de las estructuras más importantes del proyecto.
La intervención contempla la pavimentación de 6.100 metros de una nueva conexión vial en los departamentos Iriondo y San Lorenzo, permitiendo vincular la Ruta 91 con la autopista y con la localidad de Timbúes, desembocando en calle Cacique Mangoré, uno de los principales corredores hacia las terminales portuarias.
Detalles
El objetivo central de la obra es ordenar el flujo de transporte de cargas y mejorar la transitabilidad hacia los puertos santafesinos, evitando que gran parte de los camiones atraviesen sectores urbanos y reduciendo así problemas de congestión, deterioro vial y riesgos de siniestros.
En esta etapa, las tareas más avanzadas corresponden a la construcción de las conexiones con la Autopista Rosario–Santa Fe. Ya se encuentra hormigonada la rotonda principal que organiza el ingreso y egreso al desvío, mientras continúan los trabajos en las ramas de acceso.
En paralelo, avanza la infraestructura del puente de 140 metros sobre el río Carcarañá, considerado uno de los puntos técnicos más complejos de la obra por sus dimensiones y características estructurales.
Desde la Dirección Provincial de Vialidad señalaron que la mayor parte de la calzada de hormigón ya se encuentra ejecutada y que actualmente se trabaja sobre los tramos finales de vinculación y terminaciones.
La obra está a cargo de la empresa Vial Agro S.A. y representa una inversión superior a los 40.900 millones de pesos.
Además del impacto en materia de logística y transporte, el proyecto busca fortalecer la competitividad del sistema portuario santafesino, uno de los principales polos exportadores del país, mejorando tiempos de circulación y condiciones de acceso para el transporte de cargas.
Se proyecta una segunda etapa
Mientras se aproxima la finalización de esta primera etapa, ya se realizó la licitación correspondiente a una segunda fase del proyecto, para la cual se presentaron ocho ofertas.
La nueva intervención contempla una inversión superior a los 65.000 millones de pesos e incluye la repavimentación de 11 kilómetros en el acceso directo a Timbúes, además de la construcción de dos rotondas de gran diámetro destinadas a ordenar el flujo vehicular.
También se prevé la pavimentación de la circunvalación de Serodino y nuevas obras complementarias para mejorar la conectividad hacia el complejo portuario.
El proyecto integral incorpora además iluminación LED, señalización horizontal y vertical, defensas viales y adecuaciones en pasos a nivel ferroviarios mediante barreras automáticas.
Asimismo, se prevén mejoras viales en la localidad de Totoras y la finalización de distintos ítems pendientes correspondientes a la primera etapa de ejecución.
Con estas obras, el corredor portuario del sur santafesino busca responder a la creciente demanda logística vinculada al transporte de cargas y consolidar una infraestructura más segura y eficiente para uno de los principales nodos productivos y exportadores de la Argentina.