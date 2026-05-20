Sur santafesino

Las obras del desvío de tránsito pesado hacia los puertos de Timbúes alcanzan el 90% de avance

La intervención contempla la pavimentación de 6.100 metros de una nueva conexión vial en los departamentos Iriondo y San Lorenzo, permitiendo vincular la Ruta 91 con la autopista y con la localidad de Timbúes, desembocando en calle Cacique Mangoré, uno de los principales corredores hacia las terminales portuarias.