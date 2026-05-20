Con propuestas interactivas, visitas guiadas y recorridos por espacios históricos, el Complejo Museológico de Ramona celebró el Día Internacional de los Museos con una agenda especial destinada a estudiantes de todos los niveles educativos de la localidad.
El museo de Ramona abrió sus puertas para acercar la historia local a las nuevas generaciones
En el marco del Día Internacional de los Museos, estudiantes de todos los niveles recorrieron el Complejo Museológico de Ramona, que reafirma su rol educativo, cultural y turístico.
La iniciativa permitió que niñas, niños y jóvenes se acercaran a la historia del pueblo desde una experiencia dinámica y participativa, fortaleciendo el vínculo entre las nuevas generaciones y el patrimonio cultural local.
Durante la jornada, las delegaciones escolares recorrieron las distintas salas del museo y participaron de actividades especialmente adaptadas desde lo pedagógico para despertar la curiosidad, incentivar el sentido de pertenencia y valorar la importancia de conservar la memoria colectiva.
La propuesta incluyó visitas guiadas por las diez salas de exposición permanente, además del tradicional Vagón Histórico y el Parque de la Maquinaria, dos de los sectores más representativos del complejo.
Los estudiantes pudieron interactuar con objetos pertenecientes a los primeros pobladores, conocer documentos históricos y descubrir cómo fue evolucionando Ramona desde sus orígenes hasta la actualidad.
Lejos de una mirada meramente contemplativa, las actividades estuvieron pensadas desde una lógica participativa. Los organizadores buscaron que cada alumno pudiera comprender no solo los hechos históricos, sino también el valor social y cultural que implica preservar el patrimonio de la comunidad.
En ese marco, se abordaron distintos aspectos vinculados a las familias fundadoras, los procesos de crecimiento de la localidad y el impacto que tuvieron las transformaciones productivas, sociales y culturales a lo largo de las décadas.
El museo como espacio de integración y aprendizaje
Desde el gobierno local destacaron la importante convocatoria obtenida y señalaron que este tipo de propuestas refuerzan el rol del museo como un espacio vivo y dinámico.
“La significativa respuesta reafirma el papel de estas instituciones no solo como guardianas del pasado, sino también como espacios de integración social, educación y promoción del turismo cultural y patrimonial”, expresaron.
La celebración del Día Internacional de los Museos permitió además consolidar el trabajo que el Complejo Museológico viene desarrollando en materia educativa, generando actividades que buscan conectar a las nuevas generaciones con la identidad de la localidad.
La recorrida por los distintos sectores despertó gran interés entre los estudiantes, especialmente en aquellos espacios vinculados a la producción agropecuaria, la vida cotidiana de los primeros habitantes y la evolución de las herramientas y maquinarias utilizadas en distintas épocas.
Además del valor educativo, las autoridades remarcaron la importancia del museo como un atractivo turístico regional, capaz de fortalecer el circuito cultural y patrimonial de la zona.
Obras y mejoras que transforman los espacios públicos
La actividad cultural se desarrolló además en un contexto de múltiples intervenciones urbanas impulsadas en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar la infraestructura y fortalecer los espacios públicos.
Entre las obras recientes se destaca la colocación de nuevo mobiliario en Plaza Sarmiento, donde fueron instalados bancos de hormigón en sectores que carecían de espacios de descanso o donde el equipamiento existente se encontraba deteriorado.
La intervención forma parte de un plan de puesta en valor de espacios públicos y busca ofrecer mayor comodidad a vecinos y visitantes, especialmente en una zona de alta circulación por la presencia de establecimientos educativos, entidades bancarias y comercios.
El nuevo mobiliario mantiene la estética aplicada en los bulevares centrales de la localidad y fue diseñado con materiales de alta resistencia, capaces de soportar tanto las condiciones climáticas como posibles actos vandálicos, minimizando además las necesidades de mantenimiento.
Por otra parte, la Dirección Provincial de Vialidad concretó tareas de bacheo sobre la Ruta Provincial Nº 22, particularmente en los tramos Ramona-Coronel Fraga y Ramona-Pueblo Marini.
Los trabajos responden a un pedido impulsado por el presidente comunal José Barbero y apuntan a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en sectores muy afectados por el tránsito pesado.
Además, se planteó la necesidad de reconstruir reductores de velocidad para garantizar un ingreso más seguro al área urbana.
En paralelo, también se ejecutan obras de ampliación del alumbrado público en calles Lisandro de la Torre y Almirante Brown, mediante la colocación de nuevas columnas y luminarias LED, mejorando la iluminación y aportando mayor eficiencia energética.
A la agenda cultural y de infraestructura se suma además una propuesta de fuerte atractivo turístico para los próximos días: el paso del Gran Premio de Baquets “Centenario de las 500 Millas”.
La tradicional caravana de vehículos históricos llegará este sábado a la localidad recreando las míticas competencias automovilísticas de principios del siglo XX, en el marco de la celebración por los cien años de la primera edición de las 500 Millas Argentinas disputadas en Rafaela.
El evento reunirá a fanáticos del automovilismo, vecinos y visitantes de distintas localidades, consolidándose como una propuesta que combina historia, turismo y tradición rural.