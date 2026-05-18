La Municipalidad de Santa Fe, a través de la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, dio por concluida con éxito la segunda edición del concurso Eco Escuelas 2026. En esta oportunidad, la iniciativa alcanzó un registro importante gracias la participación activa de 25 escuelas que, en conjunto, lograron recolectar 57.928,91 kg de plásticos reciclables. Esta cifra representa un crecimiento exponencial para la política ambiental de la ciudad, ya que triplica los 17 mil kilogramos recolectados durante la edición de 2025.
Eco Escuelas 2026: Santa Fe superó las 57 toneladas de plástico reciclado
La ciudad cerró la segunda edición del programa ambiental con la participación de 25 escuelas y un fuerte aumento en la recolección de residuos plásticos.
Tras varias semanas de un riguroso operativo de pesaje en el que se entregaron recibos como constancia de trazabilidad en cada jornada, el ranking final consagró como ganadora a la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, que alcanzó un total de 12.882,62 kg. El podio se completó con la Escuela Sargento Cabral en segundo lugar con 9.485,77 kg y el Colegio Don Bosco en el tercer puesto con 8.957,27 kg. El proceso contó con personal municipal autorizado y equipamiento adecuado para garantizar la transparencia de los resultados digitales.
Cabe remarcar que esta edición profundizó su carácter pedagógico con la incorporación de charlas de educación ambiental y una visita obligatoria al Polo Educativo Ambiental para todas las escuelas participantes. El objetivo central del programa es fomentar una conciencia ambiental genuina en las futuras generaciones, invitándolas a reflexionar sobre el impacto de sus acciones cotidianas y el valor de la separación de residuos en origen para el cuidado del entorno urbano.
El material plástico recolectado —que incluyó botellas, envases y bidones limpios y secos— tendrá un destino con impacto social directo en la comunidad. A través de un convenio con la empresa Quanta Reciclaje, los residuos serán transformados en juegos y mobiliario urbano que se destinarán a plazas y espacios públicos de Santa Fe. De esta manera, el municipio cierra el ciclo de los materiales reciclables, permitiendo que los estudiantes visualicen el resultado concreto de su esfuerzo en la mejora de la infraestructura de su ciudad.
Este logro fue posible gracias a una articulación público-privada que sumó el acompañamiento de empresas como CLIBA, URBAFE y Freestyle, además de nuevos padrinos que se incorporaron este año para fortalecer el alcance de los premios.