El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, presentó un proyecto de ley para que la provincia de Santa Fe adhiera a la Ley Nacional Nº 27.621 de Educación Ambiental Integral, una normativa que establece el derecho a la educación ambiental como una política pública permanente, transversal y obligatoria en todo el sistema educativo.
Borla impulsa la adhesión de Santa Fe a la Ley de Educación Ambiental Integral
El senador Rodrigo Borla presentó un proyecto para que Santa Fe adhiera a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral y fortalezca la formación ambiental en todos los niveles educativos.
La iniciativa apunta a fortalecer la formación de ciudadanos comprometidos con el cuidado del ambiente y promover una mayor conciencia colectiva frente a los desafíos ambientales actuales.
Una propuesta para fortalecer la conciencia ambiental
En los fundamentos del proyecto se destaca que la educación ambiental constituye una herramienta clave para generar hábitos responsables y construir una ciudadanía con capacidad crítica frente a problemáticas vinculadas al cambio climático, el uso de los recursos naturales y la sostenibilidad.
La propuesta busca incorporar una mirada integral de la cuestión ambiental dentro de las escuelas, superando la enseñanza exclusivamente teórica y promoviendo una formación interdisciplinaria que contemple dimensiones sociales, culturales, económicas y ecológicas.
La Ley Nacional de Educación Ambiental Integral plantea justamente ese enfoque transversal, integrando contenidos ambientales en todos los niveles y modalidades educativas.
Según se argumenta en el proyecto, el escenario actual exige fortalecer las herramientas educativas orientadas al desarrollo sostenible y al respeto por la biodiversidad, entendiendo a la escuela como un espacio central para la construcción de valores y conductas responsables.
Educación ambiental como política pública permanente
La iniciativa impulsada por Borla propone que Santa Fe avance en la consolidación de una política educativa ambiental con alcance territorial y continuidad institucional.
La adhesión permitiría articular acciones entre los distintos niveles del Estado y desarrollar programas educativos coordinados que lleguen a toda la provincia.
Además, se remarca la importancia de incorporar contenidos que ayuden a comprender los procesos ambientales y promuevan prácticas sostenibles desde edades tempranas.
Entre los objetivos principales de la normativa se encuentra también el fortalecimiento del rol de las instituciones educativas en la formación de ciudadanos capaces de participar activamente en la protección del ambiente y en la búsqueda de soluciones a problemáticas ecológicas y sociales.
El antecedente de la Ley Yolanda en Santa Fe
El proyecto destaca además que Santa Fe ya cuenta con antecedentes importantes en materia ambiental, especialmente a partir de la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.592, conocida como “Ley Yolanda”.
Esa normativa establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todas las personas que integran los tres poderes del Estado y representó un paso significativo en la incorporación de la perspectiva ambiental dentro de la gestión pública.
En ese sentido, la propuesta de adhesión a la Ley de Educación Ambiental Integral aparece como una continuidad de ese proceso, ampliando el alcance de las políticas ambientales hacia el sistema educativo.
Desde el entorno legislativo remarcaron que la incorporación de esta herramienta permitiría profundizar las acciones de concientización y consolidar estrategias educativas vinculadas al cuidado del ambiente, el uso responsable de los recursos y la promoción de una cultura sustentable en toda la provincia.