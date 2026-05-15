Fortalecer la estructura judicial

Borla impulsa la creación de un juzgado laboral exclusivo para el departamento San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla presentó un proyecto de ley que propone la creación de un Juzgado de Distrito con competencia exclusiva en materia laboral en el departamento San Justo. La iniciativa apunta a mejorar el funcionamiento del sistema judicial, agilizar los procesos y fortalecer la especialización en causas laborales.