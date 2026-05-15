El senador provincial Rodrigo Borla presentó un proyecto de ley mediante el cual propone la creación de un Juzgado de Distrito con competencia exclusiva en materia laboral para el departamento San Justo, una iniciativa que busca fortalecer el servicio de justicia y responder al incremento sostenido de la litigiosidad registrado en los últimos años en la región.
Borla impulsa la creación de un juzgado laboral exclusivo para el departamento San Justo
El senador provincial Rodrigo Borla presentó un proyecto de ley que propone la creación de un Juzgado de Distrito con competencia exclusiva en materia laboral en el departamento San Justo. La iniciativa apunta a mejorar el funcionamiento del sistema judicial, agilizar los procesos y fortalecer la especialización en causas laborales.
La propuesta legislativa se sustenta en distintos factores vinculados al crecimiento poblacional, el desarrollo económico regional y el aumento de las causas judiciales, especialmente aquellas relacionadas con conflictos laborales.
Según se detalla en los fundamentos del proyecto, estas transformaciones generaron una mayor demanda sobre la estructura judicial actual, haciendo necesaria una reorganización que permita mejorar la eficiencia y la especialización de los órganos jurisdiccionales.
La creciente demanda judicial en el departamento
Actualmente, el departamento San Justo integra la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe y cuenta con una población superior a los 40 mil habitantes, de acuerdo con los últimos datos censales.
En materia judicial, el distrito dispone hoy de dos Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial y Laboral. Sin embargo, desde el entorno legislativo consideran que, pese a la incorporación de un segundo órgano jurisdiccional en años anteriores, la coexistencia de múltiples competencias dentro de los mismos juzgados continúa generando dificultades operativas.
En ese sentido, Borla remarcó que la acumulación de causas de distintas materias repercute directamente en la distribución de la carga laboral y limita la posibilidad de profundizar procesos de especialización dentro del sistema judicial.
El legislador entiende que la dinámica actual de los expedientes y la creciente complejidad de los conflictos laborales requieren estructuras más específicas y preparadas para brindar respuestas ágiles y eficientes.
La necesidad de una Justicia laboral especializada
Uno de los puntos centrales del proyecto radica en la necesidad de otorgar mayor especialización al tratamiento de las causas laborales, entendiendo que este tipo de procesos poseen características particulares vinculadas a derechos esenciales de los trabajadores.
En los fundamentos de la iniciativa, Borla destaca que el fuero laboral involucra derechos de naturaleza alimentaria y de tutela preferente, por lo que demanda una respuesta jurisdiccional rápida, eficiente y especializada.
La creación de un juzgado con competencia exclusiva permitiría, según se argumenta, concentrar los expedientes laborales en un único ámbito específico, favoreciendo una tramitación más ordenada y reduciendo los tiempos de resolución de los conflictos.
Además, se considera que una mayor especialización contribuiría a mejorar la calidad del servicio judicial, permitiendo que magistrados y equipos técnicos desarrollen un abordaje más preciso sobre las particularidades del derecho laboral y las problemáticas vinculadas al mundo del trabajo.
Un proyecto orientado a optimizar el servicio judicial
El proyecto impulsado por el senador provincial también plantea beneficios indirectos para el funcionamiento general de la Justicia en el departamento San Justo.
Desde la perspectiva del legislador, la creación de un órgano específico en materia laboral permitiría aliviar la carga de expedientes que actualmente recae sobre los juzgados civiles y comerciales, generando mejores condiciones para la gestión y resolución de causas en todas las áreas.
En consecuencia, la propuesta apunta no sólo a fortalecer el fuero laboral, sino también a optimizar el rendimiento integral de la estructura judicial existente, promoviendo una distribución más equilibrada de tareas y recursos.
Borla sostuvo que este tipo de medidas resultan necesarias para acompañar el crecimiento institucional y demográfico de la región, adaptando el funcionamiento del sistema judicial a las nuevas demandas sociales y económicas.
La iniciativa deberá ahora avanzar en el tratamiento legislativo correspondiente dentro de la Legislatura santafesina, donde buscará reunir los consensos necesarios para concretar la creación del nuevo juzgado especializado en el departamento San Justo.