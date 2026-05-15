En la antesala del clásico de la Liga Verense entre Central San Javier y Huracán de San Javier, autoridades provinciales y municipales brindaron detalles del operativo de seguridad que se desplegará en la ciudad para garantizar el normal desarrollo del encuentro.
San Javier se prepara para el clásico de la Liga Verense con un operativo especial de seguridad
Autoridades provinciales, municipales, policiales y dirigentes deportivos presentaron el dispositivo previsto para el encuentro entre Central San Javier y Huracán de San Javier.
El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, destacó “el trabajo coordinado con los gobiernos locales”, y remarcó la importancia de sostener dispositivos adecuados para cada tipo de evento.
“Tenemos que entender que se trata de un espectáculo deportivo y que, aunque exista pasión, nunca puede estar por encima de la razón. Hay un Gobierno presente que acompaña y trabaja para que esta sea una verdadera fiesta deportiva”, afirmó.
Asimismo, advirtió que “no se tolerará ningún antecedente violento” y señaló que el operativo fue planificado de manera conjunta entre Provincia, municipio y fuerzas de seguridad.
En relación con el despliegue policial, Peverengo informó que el operativo comenzará a las 12.45 y que el partido de reserva se iniciará a las 13.45.
Además, precisó que participarán efectivos de la Unidad Regional y que la Provincia aportará un dron para monitorear el movimiento de personas, junto con un sistema de cámaras de vigilancia. “Vamos a contar con la cantidad de policías necesaria y con un trabajo preventivo y proactivo para que San Javier viva una jornada deportiva segura”, sostuvo.
El funcionario también se refirió al uso de pirotecnia y señaló que el Gobierno Provincial impulsa “una fuerte batalla cultural” para desalentar su utilización dentro de los estadios. “La pirotecnia no está prohibida siempre que se utilice en lugares autorizados y fuera de las tribunas”, aclaró.
Por su parte, la intendenta de San Javier, Ana Maribel González, aseguró que “la gran responsabilidad es garantizar eventos deportivos seguros” y remarcó que se tomaron decisiones específicas para evitar inconvenientes registrados en experiencias anteriores. “Queremos brindar mayor tranquilidad y seguridad a todos los vecinos”, expresó.
Detalles del operativo
El primer corte de tránsito se realizará en la intersección de Alvear y Cacique Aletín. La parcialidad visitante accederá por Cacique Aletín, mientras que la hinchada local continuará por Alvear hasta Monseñor Zazpe, donde se instalará otro puesto de control integrado por inspectores municipales y efectivos policiales.
Además, la calle Nicasio Oroño permanecerá cortada y únicamente podrán ingresar vehículos de socios, prensa y fuerzas de seguridad.
El operativo fue diseñado con el personal y los recursos necesarios para un encuentro de estas características. El club organizador contratará servicio adicional de policía y contará, además, con un refuerzo de efectivos de la Unidad Regional.
En la periferia del estadio trabajarán tres móviles policiales, cuatro motocicletas y distintos binomios de agentes destinados a garantizar la seguridad externa y ordenar la circulación en los alrededores.
También participaron de la presentación el subjefe de División Operaciones, Germán Constanzo; el director de Policía, José Luis López; los coordinadores de Zona Norte, Bruno Brasca y Facundo Mudry; y los presidentes del Club Atlético Central San Javier, Gustavo Favot, y del Club Atlético Huracán de San Javier, Cristian Genolet, entre otras autoridades.