En un hecho registrado durante la jornada de este lunes en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Santa Fe, efectivos de la Brigada Operativa Urbana (BOU), dependiente de la Unidad Regional I, aprehendieron a una mujer acusada de sustraer elementos del sector de baños del predio.
Robó la tapa de un inodoro de la Terminal y terminó tras las rejas
Se trata de una mujer de 42 años y fue atrapada por personal de la Brigada Operativa Urbana de la policía provincial. Cuando la alcanzaron los uniformados todavía tenía con ella el artículo sustraído.
El procedimiento se inició tras un llamado de alerta que comisionó al personal policial que patrullaba la zona de calle Belgrano al 2900.
Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 43 años, quien denunció que una desconocida se había llevado una tapa de inodoro perteneciente a las instalaciones sanitarias de la estación terminal General Manuel Belgrano.
Captura
Con los datos aportados, los agentes realizaron un patrullaje en las inmediaciones y lograron interceptar a la sospechosa, una mujer de 42 años, quien todavía tenía en su poder el elemento sustraído.
Tras ser aprehendida, la implicada fue trasladada a la Comisaría 2a, donde se realizaron las actuaciones correspondientes por el delito de hurto en grado de tentativa.
El caso quedó a disposición de la fiscalía en turno.