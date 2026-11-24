Un hombre de 33 años fue asesinado de una puñalada en el pecho durante una pelea con un hermano menor, ocurrida en una vivienda de pasillo ubicada en barrio Alvear, al sudoeste de Rosario, durante las primeras horas de la tarde de este martes 24. Es el octavo homicidio que se registra en el mes de noviembre.
Muerte en Rosario: mató a su hermano de una puñalada en el pecho
El fratricidio ocurrió en la tarde de este martes 24 de noviembre en el ingreso a una vivienda de pasillo ubicada en barrio Alvear. El autor del asesinato se dio a la fuga y es intensamente buscado.
Fuentes policiales señalaron que el hecho se registró pasadas las 16 en una vivienda ubicada en calle Vera Mujica al 3900. Hasta ese lugar fue personal del Comando Radioeléctrico, luego de recibir al menos un llamado al 911 indicando que se había producido una discusión y que había una persona herida.
Al llegar, los policías fueron interceptados por un hombre que relató que dos de sus hijos discutieron y que en un momento, uno de ellos, de 29 años, tomó un cuchillo y le asestó una puñalada en el pecho a su hermano mayor, de 33 años, quien resultó gravemente herido.
Los policías pidieron una ambulancia al Sies y un rato más tarde, llegó personal médico, que constató el fallecimiento del hombre, que fue identificado como Jonatan Antonio D.
En tanto, el autor del hecho, de nombre Matías, se dio a la fuga con el arma homicida y es intensamente buscado.
Es el octavo homicidio que se registra en el mes de noviembre, el segundo fratricidio (fratricidio: muerte dada por alguien a su propio hermano), y el número 82 en lo que va del año en el departamento Rosario.