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Tránsito complicado

Dos choques complican la circulación en la Ruta Nacional 168 hacia Paraná

Se registran demoras en el rulo de acceso a la Ruta 1 y en dos sectores de la 168, en sentido a Paraná. Recomiendan circular con precaución.

La imagen fue capturada desde las cámaras de El Litoral, que muestran las condiciones del tránsitoLa imagen fue capturada desde las cámaras de El Litoral, que muestran las condiciones del tránsito
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La circulación presenta complicaciones este domingo en la Ruta Nacional 168, en sentido hacia Paraná, debido a dos siniestros viales registrados en distintos tramos del corredor.

Uno de los choques ocurrió pasando el hipermercado Walmart, mientras que el otro se produjo en las inmediaciones del segundo aliviador. Ambos episodios generan demoras para quienes transitan por la zona.

Además, se registra cierta congestión en el rulo de acceso desde la Fuente de la Cordialidad hacia la Ruta Provincial 1.

Ante este panorama, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular con paciencia mientras se normaliza el tránsito.

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