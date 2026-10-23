Tragedia vial en Catamarca

Quiénes eran el argentino y la alemana que murieron en un vuelco en la Ruta 40

Las víctimas tenían 83 y 80 años y viajaban en una Honda HR-V que despistó y volcó en La Ciénaga, departamento Belén. La Justicia investiga las causas del siniestro ocurrido en el kilómetro 4.118 del trazado nacional.