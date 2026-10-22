Santiago Felipe Fiocchi, un empresario de 38 años vinculado al sector de la maquinaria agrícola, murió este miércoles tras protagonizar un vuelco con su auto sobre la ruta nacional 3, en Tierra del Fuego. El accidente ocurrió entre Río Grande y Tolhuin, a la altura de la estancia San Luis, y todavía no se determinaron las causas que provocaron el despiste.
Murió un empresario fueguino en ruta 3: su padre había fallecido en el mismo camino
Santiago Felipe Fiocchi, de 38 años, murió tras volcar con su auto entre Río Grande y Tolhuin. En mayo de 2019, su padre había fallecido en un accidente de tránsito ocurrido sobre la misma ruta.
La víctima viajaba sola en una coupé Toyota 86 GR cuando perdió el control del vehículo. El auto salió de la calzada y dio varios tumbos hasta quedar detenido en un descampado, a varios metros de la ruta.
La muerte de Fiocchi volvió a golpear a su familia, que ya había sufrido otra tragedia vial en el mismo camino en mayo de 2019, cuando falleció su padre, Pablo Fiocchi.
Quién era Santiago Fiocchi
Fiocchi estaba al frente de Patagonia Maquinarias desde 2019, año en el que tomó las riendas de la empresa familiar tras la muerte de su padre, quien tenía 60 años cuando sufrió el accidente de tránsito.
La firma se dedica a la administración de concesionarias oficiales de un reconocido fabricante de maquinaria agrícola en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Además, comercializa maquinaria pesada de otras marcas en la región.
La compañía había sido fundada por Pablo Fiocchi, quien se desempeñó como socio gerente y estuvo a cargo del negocio hasta su fallecimiento. Tras aquella pérdida, Santiago asumió la conducción de la empresa familiar.
Cómo fue el vuelco fatal
El siniestro ocurrió en el kilómetro 2.868 de la ruta nacional 3, en un sector recto del camino. Por motivos que todavía no fueron establecidos, el conductor perdió el control del Toyota y se desvió hacia la banquina de tierra.
En el lugar quedaron marcas de frenado sobre el asfalto y rastros del recorrido que hizo el vehículo después de abandonar la calzada. El auto avanzó varios metros fuera de la ruta y dio numerosos tumbos antes de detenerse sobre su lateral derecho.
El vehículo terminó a casi 100 metros del punto donde se habría producido el despiste, en una zona descampada cercana al camino.
Encontraron al conductor sin vida
Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar del accidente, encontraron a Fiocchi sin signos vitales. El empresario llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del vuelco.
Por el momento, no se establecieron las circunstancias que desencadenaron el siniestro. La mecánica del accidente y los motivos por los que el vehículo abandonó la calzada permanecen sin esclarecer.
La muerte del empresario generó un nuevo episodio de dolor para su familia, que siete años antes había perdido a Pablo Fiocchi en un accidente ocurrido sobre la misma ruta fueguina.