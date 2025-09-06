#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Madrugada violenta

Sábado ajetreado en Santa Fe: agresión a inspectores, persecución policial y disturbios en la calle

Tres hechos delictivos de singulares características ocurrieron en el macrocentro de la ciudad capital. Hubo detenciones y secuestros de armas y una moto.

Se secuestraron armas blancas y herramientas. Foto: Prensa URI
 21:48
Por: 

Tres intervenciones policiales durante las primeras horas del sábado movilizaron a efectivos de la Unidad Regional Uno. Hubo detenidos, secuestro de armas y situaciones de violencia urbana.

Una serie de hechos delictivos de características particulares marcaron la madrugada y mañana del sábado en el macrocentro santafesino.

Sábado ajetreado en Santa Fe: agresión a inspectores, persecución policial y disturbios en la calleDos hombres de 21 y 38 años fueron arrestados por disturbios en la vía pública. Foto: Prensa URI

En todos los casos, la rápida intervención de distintas dependencias de la Unidad Regional Uno de la Policía de Santa Fe permitió contener las situaciones y resguardar la seguridad pública.

Contra los inspectores

Alrededor de las 8 de la mañana del sábado, personal de la Brigada Operativa Urbana junto a efectivos de la Comisaría 1ª intervinieron en un hecho violento ocurrido en General López al 2400, en el casco histórico de la ciudad.

Un hombre de 33 años fue aprehendido luego de agredir físicamente a dos inspectores municipales y a una empleada policial durante un procedimiento de control. Las tres víctimas —dos trabajadores de 31 y 37 años y una agente de la fuerza— sufrieron lesiones leves producto del ataque.

Gracias al accionar inmediato de los uniformados, el agresor fue reducido y trasladado a sede policial. Quedó a disposición de la Fiscalía, a cargo de la Dra. Rosana Marcolín, bajo cargos por lesiones y resistencia a la autoridad.

Persecución en moto

Horas antes, durante la madrugada, efectivos de la Comisaría 8ª protagonizaron una persecución que culminó con la detención de dos jóvenes —uno de 18 y otro de 20 años— en pleno barrio Guadalupe residencial.

Sábado ajetreado en Santa Fe: agresión a inspectores, persecución policial y disturbios en la calleUna moto fue secuestrada tras una persecución policial. Foto: Prensa URI

Todo comenzó cuando personal policial intentó identificar a los ocupantes de una motocicleta, quienes escaparon a toda velocidad. La persecución finalizó en Echagüe y Padre Genesio, donde los sujetos fueron interceptados.

En el momento de su detención, uno de ellos arrojó hacia la vereda un corta fierros, un destornillador y una herramienta multifunción. Además, se le secuestró un cuchillo tipo Tramontina que llevaba entre sus ropas.

Sábado ajetreado en Santa Fe: agresión a inspectores, persecución policial y disturbios en la calleUn corta fierros, un destornillador y una herramienta multifunción llevaban los evadidos. Foto: Prensa URI

Ambos quedaron imputados por resistencia a la autoridad, mientras que el rodado y las armas blancas fueron incautadas. Se investiga si los elementos estaban destinados a cometer algún delito en la zona.

Estado de ebriedad

También en la madrugada, personal del Comando Radioeléctrico intervino tras un llamado de vecinos que alertaba sobre ruidos molestos y una pelea en la vía pública, en Lisandro de la Torre y Padre Quiroga, en zona oeste.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a dos hombres, de 21 y 38 años, quienes se encontraban visiblemente ebrios y alterando el orden público. Ambos fueron aprehendidos por infracción al Artículo 89 del Código de Convivencia, y trasladados primero a Medicina Legal y luego a la Seccional Sur.

La Unidad Regional Uno continúa intensificando los controles y patrullajes en la capital provincial, en coordinación con las distintas dependencias policiales, para prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad ciudadana.

#TEMAS:
Policía de Santa Fe
Santa Fe violenta
Santa Fe Ciudad
Municipalidad de Santa Fe

