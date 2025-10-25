Motociclistas armados hasta los dientes fueron arrestados

Dos personas fueron arrestadas este viernes por la noche en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, cuando circulaban en moto y armadas “como para la guerra”.
Ocurrió este viernes por la noche, en la zona noroeste de la ciudad. Se trata de un hombre de 42 años y un joven de 21. Tenían tres armas de fuego y una réplica de pistola. Uno de ellos también tenía un chaleco antibalas.
El procedimiento tuvo lugar poco antes de la medianoche, luego de que algunos vecinos se comunicaran con la Central de Emergencias 911 para alertar sobre la presencia de dos sujetos sospechosos en las calles de barrios Loyola y Los Troncos.
Los llamados indicaban que estos individuos estaban armados y amenazaban a una familia.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico rastrilló la zona y en la cuadra de avenida Gorriti al 6400 se topó con dos individuos a bordo de una moto negra de 110 centímetros cúbicos que tenían características similares a las aportadas por los testigos.
Al ver el móvil policial, los motociclistas trataron de darse a la fuga, pero el barro que había por la copiosa lluvia les jugó una mala pasada. Terminaron derrapando y rodando por el suelo.
Uno de los delincuentes fue aprehendido en ese momento. Llevaba puesto un chaleco antibalas y guardaba una réplica de pistola.
El otro sospechoso corrió, pero no llegó lejos. Antes de ser atrapado descartó las armas de fuego precarias, pero mortales, que portaba: una escopeta de fabricación casera tipo “tumbera” con dos cartuchos calibre 12/70 (uno de ellos en la improvisada recámara), una carabina cargada calibre .22 largo, y el armazón de otra arma similar del mismo calibre.
Los detenidos tienen 42 y 21 años. Fueron trasladados -junto con las armas- hasta la Comisaría 8a, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
En principio se los acusa de tenencia indebida de arma de fuego de uso prohibido, atentado y resistencia a la autoridad policial.
El fiscal en turno, el doctor Agustín Nigro, los imputaría en las próximas horas.
