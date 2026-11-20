En las primeras horas de este viernes 20 de noviembre se produjo el hallazgo de dos personas muertas en el oeste de la ciudad de Santa Fe. Las primeras informaciones daban cuenta de que el hecho tuvo lugar en la zona de calle Corrientes al 4.100.
Este viernes
Investigan la muerte de dos personas en el oeste de la ciudad de Santa Fe
El hecho ocurrió en la zona de Corrientes al 4100. Personal policial trabaja en el lugar a la espera de los peritos de la PDI. Las primeras hipótesis hablan de un presunto femicidio seguido de suicidio.
La policía investiga lo sucedido en el lugar.
Mientras se desplegaba un fuerte operativo policial en el lugar, a la espera de la PDI e investigadores, se supo que los involucrados serían un hombre y una mujer, de unos 30 años, y que pertenecerían a la fuerza policial.
Trascendió que un llamado al 911 alrededor de las 8 dio cuenta del hecho y que en el lugar habría estado un niño que posteriormente habría sido retirado por un familiar.
El hecho generó conmoción en el barrio.
Cabe consignar que una de las hipótesis que se maneja es que podría tratarse de un femicidio seguido de suicidio.
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