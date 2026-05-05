Personal policial de la Unidad Regional I (departamento santafesino La Capital) realizó en la ciudad de Santa Fe distintos procedimientos preventivos, en los que detuvo a sospechosos e incautó armas de distinto tipo.
Secuestro de armas en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe
La policía incautó una pistola, una réplica y una escopeta recortada. Además, detuvo a un sujeto que tenía una “chuza” y pedidos de captura.
Pistola
En barrio Varadero Sarsotti, sucedió uno de los episodios más violentos. Allí, una patrulla policial intentó identificar a algunos hombres que estaban reunidos en la vía pública.
Uno de estos sujetos imprevistamente comenzó a correr para tratar de darse a la fuga.
Los uniformados debieron luchar duro para reducirlo y tres efectivos resultaron lesionados.
Entre sus pertenencias tenía un arma de fuego, una vieja pistola, que fue incautada.
Escopeta
Por otra parte, un móvil del Comando Radioeléctrico interceptó el paso de un auto conducido por un hombre que se comportaba de manera sospechosa.
Los agentes lograron que se detenga, luego de una breve persecución, en avenida Facundo Zuviría y Azcuénaga.
Adentro del vehículo hallaron una escopeta recortada, por lo que procedieron a la aprehensión del conductor.
Aire comprimido
Otro operativo se registró en la zona noroeste de la capital provincial, sobre calle Cafferata.
Una mujer llamó a las autoridades para entregar un artefacto que halló entre las cosas de su hijo.
Cuando los uniformados se presentaron, la madre les dio lo que había encontrado, una réplica de pistola pero que dispara por aire comprimido.
Faca
Personal del Comando Radioeléctrico intervino en la vía pública ante la presencia de un hombre sospechoso.
Entre sus ropas, este sujeto tenía una faca, arma blanca de fabricación casera.
Pero la mayor sorpresa la tuvieron al identificarlo, porque pesaban sobre él pedidos de captura activos y un requerimiento de paradero.
Todos los procedimientos fueron puestos a consideración del Ministerio Público de la Acusación.