Un violento episodio se desató durante la tarde-noche de este viernes en las calles de barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe.
Un chaleco antibalas salvó a un policía durante un violento incidente en Santa Fe
Todo sucedió en inmediaciones de calle Roque Sáenz Peña al 1300, en el sector suroeste de la capital provincial. Cuatro hombres fueron arrestados. Uno de ellos sería el tirador.
Según pudo saberse, todo comenzó cerca de las 19, en la cuadra Roque Sáenz Peña al 1300, donde una patrulla del Comando Radioeléctrico realizaba un chequeo preventivo de rutina.
El “clima” se puso hostil en el lugar, porque algunos sujetos se acercaron amenazantes a los uniformados, que debieron pedir “refuerzos”.
La situación tensa escaló cuando llegó para brindar ayuda una comisión del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI).
En ese momento, aparecieron dos sujetos, uno de los cuales atacó a los agentes a ladrillazos. Quien lo acompañaba sacó un arma de fuego y efectuó dos disparos.
A los tiros
Uno de los proyectiles impactó en el pecho de un uniformado de la CGI. El plomo quedó incrustado en su chaleco antibalas, que le salvó la vida.
Los policías no dudaron entonces en replegarse. Luego, con colaboración de otras fuerzas de la policía, se organizó un operativo cerrojo en la zona y se logró dar con los responsables del ataque. La ropa que llevaban puesta, “los delató”.
Trataron de escapar, pero no llegaron lejos y terminaron esposados, al igual que otros dos hombers que los acompañaban.
Golpazo
En el lugar, peritos de la Policía de Investigaciones hallaron una vaina servida calibre .32.
Con mucha fortuna, el policía herido sólo resultó con un hematoma en el pecho.
La causa está en manos de la fiscal en turno, la doctora María Laura Urquiza, del Ministerio Público de la Acusación de la provincia.