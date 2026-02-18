Estaba armado con un cuchillo y tomó de rehén a una mujer

Cuando el móvil del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I llegó a la cuadra de calle Ricardo Aldao al 3100, una dramática escena se desarrollaba en el interior de una vivienda.
El grave incidente tuvo lugar en una vivienda de barrio Los Hornos. La policía logró reducir al hombre y poner a salvo a la víctima. Según trascendió, ambos se domicilian en el lugar del hecho.
Se escuchaban gritos de una mujer y, a través de una ventana, los uniformados pudieron ver que ella era sujetada del cuello por un hombre que además la amenazaba con un cuchillo.
La policía había sido alertada por vecinos del barrio, Los Hornos, que sin dudar llamaron a la Central de Emergencias 911.
Estaba atardeciendo en la ciudad de Santa Fe y los agentes tuvieron que tomar una decisión difícil cuando se percataron del riesgo que corría la víctima y el hecho de que esa situación ya se había prolongado por varias horas.
Los uniformados irrumpieron y con velocidad lograron desarmar al violento sujeto antes de que pudiera atacar a nadie.
Este individuo, de 30 años, terminó en sede policial, acusado de lesiones leves dolosas, amenazas calificadas y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
Por su parte, la mujer, de 29, fue rescatada sana y salva.
El hombre y el arma blanca incautada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación.