#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Santo Tomé

Tenía una pistola de grueso calibre un jubilado acusado de amenazas

El arma de fuego estaba cargada. El sospechoso tiene 70 años y fue denunciado días atrás. En su casa había municiones de distinto tipo.

El hombre de 70 años tenía en su poder una pistola calibre .380, con una bala en recámara y varias en el cargador. Foto: El Litoral
 22:55
Por: 

Un vecino de la ciudad de Santo Tomé de 70 años fue trasladado a sede policial e identificado por amenazas calificadas y tenencia de arma de fuego.

Según se informó, el procedimiento se realizó durante el mediodía de este lunes, en la cuadra de calle San Juan al 2400.

La investigación comenzó horas antes, cuando un hombre de 58 años denunció que este sujeto lo estaba amenazando telefónicamente desde hacía varios días.

Aparentemente, el conflicto tiene que ver con un sumario administrativo municipal en el que la víctima declaró como testigo.

La sede de la Comisaría 12.

Arma y municiones

Por razones de jurisdicción, intervino personal de la Comisaría 12a, que secuestró el el domicilio del acusado una pistola marca Bersa calibre .380, con un cartucho en recámara y seis proyectiles en el cargador. Además, se efectuó una requisa domiciliaria en calle Salta al 2500, donde fueron incautados 6 cartuchos calibre 12/70, 1 cartucho calibre 12/12, 76 cartuchos calibre .22 y 39 cartuchos calibre .380.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santo Tomé
Inseguridad en Santa Fe
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro