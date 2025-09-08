Tenía una pistola de grueso calibre un jubilado acusado de amenazas

Un vecino de la ciudad de Santo Tomé de 70 años fue trasladado a sede policial e identificado por amenazas calificadas y tenencia de arma de fuego.
El arma de fuego estaba cargada. El sospechoso tiene 70 años y fue denunciado días atrás. En su casa había municiones de distinto tipo.
Según se informó, el procedimiento se realizó durante el mediodía de este lunes, en la cuadra de calle San Juan al 2400.
La investigación comenzó horas antes, cuando un hombre de 58 años denunció que este sujeto lo estaba amenazando telefónicamente desde hacía varios días.
Aparentemente, el conflicto tiene que ver con un sumario administrativo municipal en el que la víctima declaró como testigo.
Por razones de jurisdicción, intervino personal de la Comisaría 12a, que secuestró el el domicilio del acusado una pistola marca Bersa calibre .380, con un cartucho en recámara y seis proyectiles en el cargador. Además, se efectuó una requisa domiciliaria en calle Salta al 2500, donde fueron incautados 6 cartuchos calibre 12/70, 1 cartucho calibre 12/12, 76 cartuchos calibre .22 y 39 cartuchos calibre .380.
