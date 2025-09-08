Dos adolescentes armados le robaron la campera a un joven en barrio Sur

Dos asaltantes menores de edad protagonizaron un violento incidente en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe durante la siesta de este lunes.
Los ladrones fueron arrestados poco después por la policía. Tienen 14 y 15 años. Ambos fueron entregados a sus progenitores, por ser menores de edad no punibles.
Los delincuentes tienen 14 y 15 años. Fueron aprehendidos por una patrulla de la Brigada Motorizada en inmediaciones del cruce de calles Juan de Garay y 27 de Febrero.
En su poder, uno de ellos tenía una cuchilla de 23 centímetros de largo, entre el mango plástico y la hoja de aluminio.
La fiscal en turno, Ana Laura Gioria, dispuso que los menores sean trasladados a la Sección de Asuntos Juveniles, donde fueron identificados por “hurto”.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó luego que ambos implicados -al ser menores de edad no punibles- sean entregados a sus progenitores.
Según pudo saberse, antes de ser atrapados, los ladrones habían sustraído la campera de un adolescente de 15 años en la intersección de calles Salta y 4 de Enero.
Los uniformados fueron convocados por la Central de Emergencias 911 y siguieron los pasos de los sospechosos hasta el lugar mencionado anteriormente, en cercanías del Parque Sur.
Durante el procedimiento, los policías recuperaron la prenda de vestir, que fue devuelta a su dueño poco después.
