Dos adolescentes armados le robaron la campera a un joven en barrio Sur

Los ladrones fueron arrestados poco después por la policía. Tienen 14 y 15 años. Ambos fueron entregados a sus progenitores, por ser menores de edad no punibles.

Los adolescentes fueron identificados y luego entregados a sus progenitores. Foto: El Litoral
 20:59
Dos asaltantes menores de edad protagonizaron un violento incidente en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe durante la siesta de este lunes.

Los delincuentes tienen 14 y 15 años. Fueron aprehendidos por una patrulla de la Brigada Motorizada en inmediaciones del cruce de calles Juan de Garay y 27 de Febrero.

Efectivos de la Brigada Motorizada arribaron al lugar. Créditos: Manuel FabatiaLa policía arrestó a los responsables. Foto: Manuel Fabatia

En su poder, uno de ellos tenía una cuchilla de 23 centímetros de largo, entre el mango plástico y la hoja de aluminio.

La fiscal en turno, Ana Laura Gioria, dispuso que los menores sean trasladados a la Sección de Asuntos Juveniles, donde fueron identificados por “hurto”.

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó luego que ambos implicados -al ser menores de edad no punibles- sean entregados a sus progenitores.

El arma blanca incautada por la Brigada Motorizada. Foto: El LitoralEl arma blanca incautada por la Brigada Motorizada. Foto: El Litoral

Hurto

Según pudo saberse, antes de ser atrapados, los ladrones habían sustraído la campera de un adolescente de 15 años en la intersección de calles Salta y 4 de Enero.

Los uniformados fueron convocados por la Central de Emergencias 911 y siguieron los pasos de los sospechosos hasta el lugar mencionado anteriormente, en cercanías del Parque Sur.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron la prenda de vestir, que fue devuelta a su dueño poco después.

